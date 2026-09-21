El nuevo entrenador del Tri ya tuvo su primer entrenamiento rumbo a su debut ante Colombia

Oficialmente comenzó la nueva etapa de la Selección Mexicana. Tras haber pasado los últimos dos años al mando de Javier Aguirre, el Tricolor inicia su nueva era, esta vez de la mano del histórico Rafael Márquez. El combinado nacional inició este lunes sus trabajos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el cuerpo técnico encabezado por el exdefensa puso en marcha la preparación para el próximo compromiso internacional ante Colombia.

Inicia la nueva era

El encuentro frente al conjunto colombiano, programado para el próximo 26 de septiembre en Estados Unidos, será el primer partido de esta nueva etapa con Márquez al frente del equipo. El DT se encargará de seguir con el proyecto que inició con el vasco en el 2024 y que contaba con el propio Márquez como auxiliar técnico.

El proyecto de la Federación Mexicana estaba enfocado, no sólo en tener una destacada actuación en el pasado Mundial, sino que también en tener un proyecto sostenible rumbo a la Copa del Mundo del 2030, un proyecto que arranca este mismo lunes.

Javier Aguirre y Rafa Márquez en un entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO7

El Tri ya entrena en el CAR

La Selección Mexicana comenzó las actividades de esta Fecha FIFA con la mayor parte de los futbolistas convocados por su nuevo DT, aunque todavía se espera la incorporación de algunos elementos.

Entre los jugadores pendientes de integrarse se encuentran Hirving 'Chucky' Lozano, Germán Berterame y Alex Padilla, jugadores que residen fuera de México. Además, la mayoría de los convocados de la Liga MX, ya se incorporaron también al CAR.

Jugadores de la Selección Mexicana en su primer entrenamiento con Rafa Márquez | CAPTURA

De acuerdo con reportes, se espera que este martes terminen de incorporarse todos los jugadores pendientes para una doble sesión de entrenamiento. Estos trabajos forman parte de la preparación previa al viaje a Estados Unidos, programado para el próximo jueves, cuando la delegación se trasladará a Baltimore para continuar con los preparativos del partido contra Colombia.

La en la ciudad estadounidense realizarán unos últimos entrenamientos para alistar sus últimos detalles antes de enfrentar a la selección Cafetalera. Posteriormente, El Tri continuará en concentración y más futbolistas se unirán de cara a sus siguientes encuentros.