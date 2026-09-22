Johan Vásquez y Santiago Giménez llegando al Aeropuerto de la Ciudad de México | Juan Carlos Ibarrarán

Los futbolistas del futbol europeo llegaron a México para la concentración del Tri

La Selección Mexicana inicia su nueva era de la mano de Rafael Márquez y esta semana tendrán sus primeros entrenamientos de cara al juego amistoso ante Colombia. Este lunes, los primeros jugadores llegaron a CAR para reportar con el Tri, incluyendo a los que militan en el extranjero.

Así llegaron a México

De acuerdo con reportes, los primeros jugadores de la Selección Mexicana empezaron a llegar al Centro de Alto Rendimiento desde el domingo entre ellos Luis Chávez, sin embargo, la mayoría se unió a la concentración a partir de este lunes y el martes se espera que Márquez cuente ya con equipo completo.

La mayoría de los futbolistas en reportar este lunes fueron los que ya militaban en el país, es decir, los convocados desde la Liga MX. Aquellos que juegan en el extranjero (MLS y Europa) llegaron al país durante el transcurso del día.

Santiago Giménez en el Aeropuerto de la Ciudad de México para reportar con el Tri | Juan Carlos Ibarrarán

Hirving Lozano y Germán Berterame llegaron al aeropuerto de la CDMX desde Estados Unidos, mientras que Johan Vásquez, Alex Padilla, Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez viajaron desde Europa para llegar a la capital mexicana.

A su llegada a México, algunos futbolistas compartieron sus impresiones, entre ellos el Chucky quien afirmó que está. "contento de regresar al Tri".

Hirving Lozano llegando a la Ciudad de México para reportar con el Tri | Juan Carlos Ibarrarán

Reportan en el CAR para su entrenamiento

Tras reportar con la Selección Mexicana, los futbolistas tuvieron su primer entrenamiento con Rafa Márquez. A través de un video compartido por el propio tricolor en redes sociales, se pudo ver a los jugadores, la mayoría residentes en la Liga MX, realizando sus primeros trabajos con el nuevo entrenador.

De acuerdo con reportes, se espera que este martes terminen de incorporarse todos los jugadores pendientes para una doble sesión de entrenamiento. Estos trabajos forman parte de la preparación previa al viaje a Estados Unidos, programado para el próximo jueves, cuando la delegación se trasladará a Baltimore para continuar con los preparativos del partido contra Colombia.