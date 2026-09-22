El Tricolor volverá a Nuevo León para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League el próximo 17 de noviembre

La Selección Mexicana volverá a Monterrey para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League. De acuerdo con información de Claro Sports, el Tricolor jugará el próximo 17 de noviembre en la ciudad regiomontana, en lo que será uno de sus primeros compromisos oficiales bajo el mando de Rafael Márquez.

El encuentro corresponderá al partido de vuelta de los cuartos de final, una serie que se disputará a ida y vuelta durante la ventana internacional de noviembre. México ya tiene asegurado su lugar en esta instancia junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá, por su posición en el ranking de Concacaf.

Jugadores de la Selección Mexicana en su primer entrenamiento con Rafa Márquez | CAPTURA

México volverá a jugar en Monterrey

El regreso del Tricolor a Monterrey tendrá un significado especial, pues la última vez que la Selección Mexicana disputó un partido en Nuevo León fue en 2018. En aquella ocasión enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario, casa de los Tigres.

La información apunta al Estadio BBVA como el escenario que recibirá al combinado nacional, inmueble que hasta ahora no ha albergado un partido de la Selección Mexicana. El recinto de Rayados fue inaugurado en 2015 y recientemente también formó parte de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

El partido del 17 de noviembre representaría así el debut del Tricolor en el llamado Gigante de Acero. La ciudad vuelve a tomar protagonismo dentro del calendario de la Selección apenas unos meses después de haber sido una de las sedes mexicanas del Mundial.

Estadio BBVA previo al partido entre Suecia y Túnez| CARLOS PONCE

El rival todavía está por definirse

México no disputará la fase de grupos de la Liga A de esta edición de la Nations League, ya que ingresó directamente a los cuartos de final junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá. Los otros cuatro participantes saldrán de la fase de grupos.

Los emparejamientos de cuartos de final se definirán de acuerdo con el ranking de Concacaf y el desempeño de las selecciones durante la fase de grupos. Por ello, el rival del Tricolor todavía no está confirmado y se conocerá más adelante.

Rafael Márquez en su presentación con Selección Mexicana | IMAGO7