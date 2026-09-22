Las Amazonas sumaron una nueva goleada esta vez de visita ante las Diablas

Las goleadas en la Liga Femenil BBVA siguen llegando. Tan sólo un día después de que Monterrey aplastara 10-0 Necaxa, sus vecinas, las Amazonas, respondieron con una victoria por más de cinco goles ante la Diablas Rojas de Toluca.

Tras la fuerte derrota sufrida ante América en la jornada pasada, Tigres Femenil viajó al Nemesio Diez para buscar regresar a la senda de la victoria, y lo hizo de la mejor manera. El equipo de Pedro Martínez Losa, aplastó 2-7 a las escarlatas.

Así ganó Tigres Femenil

Tigres Femenil no sólo se llevó la contundente victoria, sino que protagonizó una importante remontada para poder llevarse los tres puntos en Jornada 8 del Apertura 2026. El conjunto regiomontano tuvo que reaccionar después de comenzar el encuentro con el marcador en contra, pero terminó imponiéndose gracias a una destacada actuación ofensiva.

La delantera Chrestinah Thembi, fue la gran figura del partido tras conseguir cuatro anotaciones para encabezar la goleada de las Amazonas. La atacante marcó tres veces previo al medio tiempo para encaminar el triunfo de su equipo.

Chrestinah Thembi celebrando uno de sus cuatro goles ante Toluca Femenil | IMAGO7

Pese al resultado final, Toluca empezó de buena forma pues consiguió abrir el marcador apenas al minuto 10, cuando Eugenie Le Sommer apareció para poner el 1-0 y darle la ventaja al equipo local.

La respuesta de Tigres no tardó en llegar y 15 minutos más tarde Maricarmen Reyes apareció dentro del área y, con un remate de cabeza, consiguió vencer a la guardameta de Toluca para establecer el 1-1. Fue entonces que comenzó la fiesta de Thembi.

Jugadoras de Toluca Femenil celebrando gol ante Tigres | IMAGO7

Después del empate, las Amazonas comenzaron a tomar el control del encuentro y encontraron los espacios para darle la vuelta al marcador. Chrestinah Thembi apareció al minuto 29 para marcar el 2-1 y poner a Tigres Femenil por delante. Tras un tanto de María Sánchez al 33, Thembi marcaría otros dos goles (40 y 44) para encaminar el triunfo de las amazonas.

El panorama para Toluca se complicó todavía más antes del descanso, debido a que Karla Martínez recibió la tarjeta roja por una patada accidental a la portera de Tigres, dejando a las Diablas Rojas con diez jugadoras para afrontar la segunda mitad.

Con la ventaja de cuatro goles y superioridad numérica, Tigres Femenil continuó atacando durante el segundo tiempo. Chrestinah Thembi volvió a marcar al minuto 53 y consiguió su cuarta anotación de la noche para colocar el 6-1.

Jugadoras de Tigres celebrando gol de Chrestinah Thembi | IMAGO7

Mariza Silva también se hizo presente en el marcador. La jugadora consiguió su primer gol con el equipo regiomontano y estableció el 7-1 en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca todavía tuvo una última oportunidad para reducir la diferencia en el tiempo de compensación. Al minuto 90+2', Eugenie Le Sommer volvió a marcar para conseguir su segundo tanto del encuentro y establecer el marcador definitivo de 7-2.