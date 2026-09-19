A casi una década de historia, las mayores goleadas de la Liga Femenil siguen haciendo época

Las máximas palizas del futbol mexicano femenil no dejan de registrarse año tras año

A casi diez años de la inauguración oficial de la Liga Femenil, el balompié mexicano ha sido testigo de una evolución en la cancha. Una constante a lo largo de este periodo es la contundencia de las potencias del circuito rosa, dejando partidos históricos con abultados marcadores que quedan grabados en los registros del torneo.

América Femenil levanta el campeonato del Apertura 2018

Año tras año, las grandes ofensivas de la competencia continúan protagonizando encuentros de máxima cuota goleadora. Instituciones como América, Tigres, Pachuca, Monterrey y Chivas han firmado triunfos memorables donde la superioridad en el terreno de juego se traduce en abultadas pizarras.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Entre los resultados más impresionantes en la historia del certamen destacan victorias con marcadores de doble dígito, así como palizas recientes que demuestran la voracidad atacante de los clubes que encabezan el protagonismo en el futbol nacional.

Los resultados con mayor diferencia de goles en la historia del circuito

El récord absoluto de la competencia lo mantiene el Club América desde el torneo Clausura 2018, cuando aplastó 12-1 a Monarcas Morelia. Sin embargo, la hegemonía de las Águilas y otros gigantes de la liga se ha reafirmado a lo largo del tiempo con actuaciones de alto impacto.

Tigres Femenil en el Apertura 2026 | IMAGO7

Esta es la lista con los partidos de mayor número de anotaciones registrados en la Liga MX Femenil: