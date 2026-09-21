Atlético de San Luis vence a Pachuca y se consolida en la parte alta de la tabla de la Liga Femenil

Atlético de San Luis en el tercer lugar de la tabla de la Liga Femenil l IMAGO7

Con un doblete de Enyer Higuera, las potosinas se impusieron 2-1 a unas Tuzas en crisis que suman su quinta derrota del certamen

El contraste de realidades en la Liga Femenil quedó de manifiesto en la cancha. El Atlético de San Luis firmó un triunfo clave al derrotar 2-1 a las Tuzas del Pachuca, resultado que confirma el gran momento de las potosinas en el torneo y agudiza la baja de rendimiento del conjunto hidalguense, muy distante de la versión dominante mostrada en certámenes anteriores.

Atlético de San Luis se consolida en la parte alta de la tabla de la Liga Femenil l IMAGO7

El desarrollo del cotejo se inclinó para la escuadra local gracias a una actuación inspirada de Enyer Higuera. La atacante potosina abrió el marcador al filo del descanso, concretando el 1-0 en el tiempo agregado de la primera mitad. En el complemento, Higuera volvió a hacerse presente en las redes al 63' para ampliar la ventaja a 2-0 y liquidar las aspiraciones hidalguenses.

Aunque Pachuca logró descontar al minuto 66 tras un autogol desafortunado de Frida Gómez, la reacción no fue suficiente para evitar el descalabro. Las Tuzas estancaron su registro en apenas dos victorias y sufrieron su quinta derrota en ocho jornadas, situándose en la sexta posición con solo 7 unidades de 24 posibles.

Atlético de San Luis vs Pachuca Liga Femenil l IMAGO7

San Luis escala al tercer puesto histórico y apunta a las Amazonas

La victoria tiene un valor histórico muy alto para el Atlético de San Luis. Hasta antes de este compromiso, las potosinas registraban un historial adverso frente a Pachuca con cero victorias, un empate y nueve derrotas.

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Romper esa racha le permite al cuadro potosino alcanzar los 15 puntos y colocarse en el tercer lugar del Grupo B, igualando en unidades con Chivas y manteniéndose a tiro de piedra del liderato que ostenta América.