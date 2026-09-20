Las Águilas vinieron de atrás frente a unas defensivamente sólidas Rojinegras

El paso perfecto de America encontró un freno imprevisto en su camino dentro de la Liga Femenil. La escuadra azulcrema se topó con pared al medirse ante un Atlas combativo y tácticamente ordenado que le complicó el trámite del partido, terminando por ceder sus primeros puntos de la temporada tras un vibrante empate.

Irene Guerreo anota el gol del empate l MEXSPORT

Desde el silbatazo inicial, el conjunto tapatío planteó una postura defensiva sumamente sólida que dificultó el desarrollo del juego ofensivo de las Águilas. Pese a las complicaciones para encontrar espacios en el esquema rival, Geyse Ferreira se encargó de abrir el marcador para la causa americanista en los primeros minutos del encuentro, poniendo el 1-0 que presagiaba una jornada favorable para las locales.

Sin embargo, las Rojinegras no bajaron los brazos y mantuvieron el orden sobre el terreno de juego. A la mitad del primer tiempo, Karen Flores se vistió de heroína al firmar la anotación del empate, venciendo a la zaga azulcrema y enviando el compromiso al descanso con igualdad en la pizarra.

América pierde la racha ganadora frente a Atlas Femenil l MEXSPORT

Celeste Espino salva el punto

Para el complemento, la dinámica del partido se inclinó momentáneamente hacia la escuadra académica. Al regreso de la segunda mitad, Sanjuana Muñoz definió de gran manera para colocar a las locales por encima en el marcador, encendiendo las alarmas en el banquillo azulcrema ante la posibilidad real de perder el único invicto que quedaba en el circuito rosa.

La reacción de las de Coapa no tardó en llegar para evitar la caída de su racha. La mediocampista española Irene Guerrero apareció en el área para emparejar una vez más los cartones, manteniendo viva la esperanza de rescate y devolviendo la tranquilidad al plantel de las Águilas con el 2-2.

América vs Atlas femenil l MEXSPORT

El tramo final del cotejo reservó la máxima dosis de drama. Tras una falta cometida dentro del área por Gabriela García, la árbitra central no dudó en señalar la pena máxima a favor de la escuadra tapatía. La atacante rojinegra Noemí Villalobos tomó la responsabilidad desde los once pasos, pero la guardameta Celeste Espino se agigantó bajo los tres postes para atajar el disparo, sellando el reparto de puntos y preservando la condición de invictas para el América.