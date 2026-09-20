La Fase Final de la Copa de Campeonas Femenina de 2027 se jugará en Miami

América y Barcelona son dos de los equipos clasificados al torneo de la FIFA

La Fase Final de la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA ya tiene sede. El Nu Stadium, casa del Inter Miami, será el estadio que albergue los partidos de Semifinales, tercer lugar y Final de esta segunda edición del torneo internacional.

Este torneo, que es el equivalente a la Copa Intercontinental en los varones, se jugó por primera vez en 2026. Arsenal fue el primer campeón del certamen, tras imponerse 3-2 en tiempo extra a Corinthians en el Emirates Stadium en Londres.

Jugadoras de Arsenal en celebración tras coronarse en la Copa de Campeonas de la FIFA 2026 | AFP

Para esta edición, Estados Unidos albergará la Fase Final, a la cual ya están clasificados América y Barcelona. Las Águilas jugarán como vigentes campeonas de la W Copa de Campeonas Concacaf, mientras que las blaugranas llegan como monarcas de la última edición de la Champions League.

¿Qué equipos jugarán la Copa de Campeonas Femenina?

De momento, solo faltan por confirmarse dos de los seis equipos participantes en el torneo: el representante de Conmebol y el de la Confederación Africana de Futbol (CAF). De esta última, la fecha de la Final de la Champions League CAF está por determinarse todavía.

Jugadoras de América en celebración tras coronarse en la Concachampions Femenina 2026 | MEXSPORT

Mientras que en el caso del futbol sudamericano, el equipo representante será el campeón de la Copa Libertadores 2026. El torneo regional apenas comenzará con su Fase de Grupos a mediados de octubre y la Final está programada para el sábado 31 del mismo mes.

Los otros equipos clasificados son Auckland United de Nueva Zelanda y Naegohyang de Corea del Norte, que se enfrentarán en la Primera Ronda. El vencedor se medirá al representante de la CAF y de ahí saldrá el rival de América en Semifinales, mientras que en la otra llave, Barcelona jugará contra el clasificado de Conmebol.

¿Cuándo se jugará la Copa de Campeonas?

Las dos primeras rondas del campeonato se jugarán en fechas y sedes todavía por confirmar. Sin embargo, se tiene contemplado que la Primera Ronda se juegue en noviembre y la Segunda en diciembre, o bien, ambas en diciembre; la confirmación se dará en próximas semanas.

Mientras que la Fase Final que se disputará en Miami está programada para principios de 2027. Las Semifinales están agendadas para 27 de enero, en tanto que el partido por el tercer lugar y la Final están previstas para jugares el 31 del mismo mes.