Constantin Sánchez forma parte de las fuerzas juveniles del Greuther Fürth

México cuenta con una importante cantidad de futbolistas que, pese a haber nacido fuera del país, tienen la posibilidad de representar al Tricolor gracias a sus vínculos familiares. Uno de ellos es Constantin Sánchez, joven defensor que actualmente desarrolla su carrera en Alemania.

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¿Quién es Constantin Sánchez?

Sánchez, nacido en 2010, forma parte del Greuther Fürth U17, club que compite en las categorías juveniles del futbol alemán. El jugador se desempeña como lateral izquierdo y ha comenzado a llamar la atención por su proceso formativo en territorio europeo.

El joven futbolista nació en Alemania y es hijo de madre rumana y padre mexicano, por lo que cuenta con la posibilidad de tener triple nacionalidad. Su vínculo con México llega por la vía paterna, una condición que lo convierte en uno de los jugadores que podrían ser considerados por las selecciones juveniles del Tricolor.

Constantin Sánchez, jugador mexicano | CAPTURA DE PANTALLA

Antes de incorporarse al Greuther Fürth, Constantin pasó por otros clubes de la región, entre ellos el SC Feucht y el SGV Nürnberg-Fürth. Fue precisamente durante su paso por este último equipo cuando comenzó a destacar y posteriormente fue observado por el conjunto que actualmente representa.

¿Cómo llegó Constantin Sánchez al Greuther Fürth?

Su evolución le permitió dar el salto al Greuther Fürth, donde continúa con su formación dentro de una estructura de futbol juvenil en Alemania. Ahora, con apenas 16 años, busca consolidarse en una posición que suele ser una de las más demandadas en el futbol moderno.

El hecho de contar con ascendencia mexicana abre también una posibilidad para el combinado nacional. Constantin podría ser seguido por el área de selecciones juveniles, especialmente en un momento en el que México busca ampliar el radar de futbolistas con doble o triple nacionalidad que desarrollan su carrera en Europa.

Para Andrés Lillini y el área de selecciones menores, Sánchez representa un nombre a tener en el radar. Su proceso apenas comienza, pero su formación en Alemania y sus condiciones como lateral izquierdo podrían convertirlo en una alternativa para futuras convocatorias juveniles.

Constantin Sánchez todavía tiene camino por recorrer antes de pensar en una selección mayor, pero su presencia en el futbol alemán lo coloca como uno de los jóvenes con raíces mexicanas que vale la pena seguir de cerca. El siguiente paso será observar cómo continúa su desarrollo con el Greuther Fürth.