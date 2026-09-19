Raphinha supera a Messi y se queda a un gol del récord de Cristiano Ronaldo

Raphinha, jugador del Barcelona, en festejo gol ante Racing de Santander, en LaLiga | AP

El brasileño llegó a 12 goles después de siete jornadas de LaLiga y dejó atrás los mejores arranques de Lionel Messi en este periodo

Raphinha sigue escribiendo una historia espectacular con Barcelona y ahora consiguió superar una marca que pertenecía a Lionel Messi. De acuerdo con los datos de Opta, el brasileño suma 12 goles después de las primeras siete jornadas de LaLiga.

El atacante blaugrana alcanzó esta cifra después de firmar un hat-trick ante Sevilla, su segundo triplete consecutivo en el campeonato. Con sus tres anotaciones, dejó atrás el mejor registro de Messi en las primeras siete fechas, que era de 11 goles.

Raphinha ya superó los registros de Messi

Raphinha celebra uno de sus goles ante Sevilla | AP

Messi consiguió 10 goles después de siete partidos en la temporada 2011-12 y posteriormente llegó a 11 en el mismo periodo durante la campaña 2017-18. Raphinha, con sus 12 tantos, estableció ahora una cifra superior a ambas.

Sin embargo, todavía existe un nombre por delante del brasileño. Cristiano Ronaldo marcó 13 goles con el Real Madrid después de las primeras siete jornadas de LaLiga 2014-15, por lo que Raphinha se quedó a solamente un tanto de igualar aquella marca histórica.

La posibilidad de alcanzar o incluso superar al portugués estuvo sobre la mesa durante el partido ante Sevilla. Raphinha completó su hat-trick al minuto 69, pero Hansi Flick decidió sustituirlo al 76', poniendo fin a cualquier posibilidad de que buscara un cuarto gol.

Barcelona ha tenido un arranque magistral en LaLiga | AP

Raphinha atraviesa un momento histórico

Más allá del registro frente a Messi y Cristiano Ronaldo, el brasileño atraviesa una de las mejores etapas goleadoras de su carrera. Su cambio de posición, utilizado por Flick como una especie de falso nueve, le ha permitido aparecer con mayor frecuencia cerca del área rival.

Raphinha también consiguió una particularidad que aumenta todavía más el impacto de su arranque: marcó tres goles ante Racing de Santander y repitió la hazaña frente a Sevilla. Además, su triplete ante los andaluces fue perfecto, con un gol de cabeza, uno con la derecha y otro con la izquierda.

Raphinha y Gavi, en festejo de gol, en el Barcelona vs Racing de Santander en LaLiga | AP