El conjunto Blaugrana se mantiene con marca perfecta tras siete fechas

Barcelona inició apagado pero logró una remontada épica para imponerse 3-1 sobre el Sevilla en la séptima fecha de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán y con ello poner su marca perfecta con siete triunfos.

¿Cómo fue el partido?

Con pocas acciones de verdadero peligro; Lamine Yamal tuvo el tiro libre que no pasaba a mayores sobre el arco de Vlachodimos en el minuto 17; sin embargo, tan solo momentos después llegaría el primer tanto de los locales.

Un gran desborde dentro del área de Félix Correia terminaría poniendo un balón exquisito a Youssouf Fofana para que simplemente apareciera a primer palo y rematara al primer palo del arco Blaugrana y desataba la locura.

Lamine Yamal disputando el balón ante un jugador de Sevilla | AP

Pero la respuesta no tardaría y al 22' Raphinha se metía dentro del área para hacer un recorte, con quiebre de cintura, sobre Agoume y definía con un derechazo al palo izquierdo para empatar los cartones.

Al 42' Félix Correia se perdía otra clara de gol para el Sevilla tras rematar de primera intención que apenas se iba por fuera de la red de Szczesny y se mantenía la paridad en el Sánchez-Pizjuán.

Raphinha y el abrazo con Yamal ante Sevilla | AP

Segundos después, Fermín López desbordaba por la banda, centraba para Pedri que no lograba contactar y se perdía una de peligro para el Barcelona. Sin más se irían al descanso 1-1.

Para la segunda parte, una jugada de Yamal que se revolvía dentro del área finalizaba con un centro para que encontrara al filo del área chica a Raphinha para que rematar y pusiera el 2-1.

Barcelona celebrando ante Sevilla en la J7 de LaLiga | AP

Así llegó el hat-trick