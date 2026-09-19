Partido del Olympique de Lyon en la Ligue 1 se interrumpe por insultos racistas en las tribunas

El árbitro central detuvo las acciones y envió a ambos equipos a los vestidores por la presencia de mensajes prohibidos en las gradas del estadio

Momentos de tensión se vivieron en la jornada de la Ligue 1 durante el enfrentamiento entre el Olympique de Lyon y el Stade Rennais. El encuentro tuvo que ser suspendido de forma imprevista en la primera mitad luego de que el cuerpo arbitral detectara la exhibición de pancartas y mensajes insultantes en los sectores de la tribuna, lo que activó los protocolos de seguridad de la liga francesa.

Partido en la Ligue 1 se interrumpe por insultos racistas de la afición l AP

Ante la presencia de las pancartas prohibidas, el colegiado central determinó pausar las acciones e instruir a las plantillas de ambos clubes a retirar a sus futbolistas hacia la zona de vestidores. Durante el lapso de inactividad, en las pantallas gigantes del inmueble se emitieron avisos oficiales para recordar a los asistentes que dicho comportamiento no está permitido dentro del recinto.

Al momento en que se produjo la interrupción, el Olympique de Lyon mantenía el control absoluto del marcador con una ventaja de 2-0, gracias a una destacada actuación de Ernest Nuamah, quien se despachó con un doblete tras mandar guardar el balón a las redes a los 7 y 30 minutos del primer tiempo.

Lyon vs Rennes l AP

Reanudación del encuentro y consolidación del triunfo de Les Gones

Para tranquilidad del espectáculo, la pausa no pasó a mayores ni obligó a la cancelación definitiva del choque. Tras controlarse la situación en las gradas y emitirse las advertencias correspondientes a la afición, el cuerpo arbitral y los futbolistas regresaron a la cancha para reanudar el compromiso.

Ya en las acciones del segundo tiempo, la escuadra local no perdió el ritmo ni la concentración pese al incidente. Apenas a los tres minutos de haber iniciado el complemento, Zachary Athekame apareció al 48' para poner el 3-0 definitivo en la pizarra.

Lyon vs Rennes Ligue 1 l AP