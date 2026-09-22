El 'Vasco' Aguirre está casi asegurado como nuevo entrenador de los 'Murciélagos'

Ni siquiera tres meses han pasado desde que Javier Aguirre terminó su tercera etapa como seleccionador nacional de México y actualmente ya está en el radar del Valencia para regresar a LaLiga como su entrenador, esto debido a que de momento, el equipo blanquinegro se encuentra en puestos de descenso.

Para el público mexicano, el 'Vasco' es un entrenador importante; sin embargo, en una entrevista exclusiva para RÉCORD, un periodista español ha mencionado algo que quizás no todos tenían en cuenta de tal manera.

Javier Aguirre como DT de Osasuna | EFE

¿Aguirre es más querido y respetado fuera de México?

Ante la noticia que prácticamente se ha vuelto un hecho acerca de la llegada de Javier Aguirre a los ‘Murciélagos’ de Valencia, se ha hablado bastante al respecto, pues incluso se llevaría a Pol Lorente, quien fuera su preparador físico en los años más recientes de su trayectoria.

RÉCORD pudo platicar con Nacho Sanchís Falomir, periodista español que ha mencionado en Infiltrados (de lunes a viernes a la 1 PM), que el ‘Vasco’ puede ser mucho más valorado en España que en su país de origen.

Aguirre es un tipo normal en el buen sentido de la palabra, es el mexicano que más ha dirigido en España y si con eso eres normal, habla muy bien de ti. Por lo que me dicen, tengo la sensación de que se le respeta más en España que allá en México

Javier Aguirre fue DT del Atlético de Madrid | MEXSPORT

De los más queridos en el país

En cuanto a llegar de nueva cuenta a LaLiga, también se ha tocado un tema muy importante, y ese es el de el cariño que le puedan tener o no en el 'Viejo Continente', pues el Valencia será su séptimo equipo en su trayectoria dirigido en el país español, por lo que el cariño para él puede ser mayor.

Es uno de los entrenadores más respetados en toda España, no hay club o afición que no respete a Javier Aguirre. Es verdad que es un técnico que se utiliza para 'apagar incendios', pero, ¿qué tal para construir un proyecto? Valencia le está haciendo un contrato a inal de temporada, pero también para cumplir ciertos objetivos

Javier Aguirre en el entrenamiento del Mallorca | EFE