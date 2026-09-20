Tuvieron que pasar casi cuatro años para que La Pandilla se quedara el triunfo en casa

Rayados volvió a sonreír en casa y, de paso, puso fin a una racha que se había convertido en una auténtica pesadilla frente a Cruz Azul. Con el triunfo 1-0 conseguido este sábado en el Estadio BBVA, Monterrey volvió a derrotar a La Máquina como local después de casi cuatro años.

Cruz Azul no puede con Monterrey | MEXSPORT

El conjunto albiazul llegó al compromiso con cinco derrotas consecutivas recibiendo a Cruz Azul, una racha que comenzó a crecer después de la última victoria regiomontana en casa.

La última vez que Rayados había celebrado frente a los celestes en su propio estadio había sido en el Apertura 2022, cuando se impuso 3-0 en la vuelta de los Cuartos de Final.

Kevin Mier, jugador de Cruz Azul, disputando un balón ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Desde entonces, Cruz Azul había convertido el Gigante de Acero en una cancha complicada para Monterrey. En los antecedentes recientes aparecen triunfos de La Máquina por 0-4 en el Apertura 2024 y 0-2 en el Clausura 2026, además de otros resultados que mantuvieron a Rayados sin poder festejar como local ante los cementeros.

El tanto de Garza no solamente significó tres puntos para Rayados, sino que también permitió terminar con una racha negativa que había acompañado al equipo durante prácticamente cuatro años.

Monterrey y Cruz Azul van por todo por el balón | MEXSPORT

Monterrey volvió a imponerse en casa ante uno de sus rivales que más problemas le había generado en los últimos torneos.

Con la victoria, el equipo dirigido por Matías Almeyda llegó a 13 puntos y escaló al séptimo lugar de la clasificación, además de tener un partido pendiente. El triunfo también representó el regreso de Rayados a la senda de la victoria después de varios partidos sin conseguirlo