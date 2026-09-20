Formado en las inferiores de Monterrey, de ir a Europa a fortalecerse en Pumas a empezar a ser clave con Rayados

César Garza volvió a tener una oportunidad como titular con Rayados y la aprovechó de la mejor manera posible: marcando el gol que le dio a Monterrey la victoria por 1-0 sobre Cruz Azul. El canterano albiazul regresó al once inicial y respondió con una anotación que además permitió al equipo cortar su racha sin triunfos.

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Tardó, pero por fin llegó

Garza, formado en las fuerzas básicas de Monterrey, tuvo que salir del club en busca de minutos y experiencia. Primero probó suerte en Europa con el Dundee FC de Escocia y posteriormente continuó su carrera con Pumas, donde disputó el Clausura 2026 antes de regresar al conjunto regiomontano.

Su regreso a casa tuvo que esperar hasta la Jornada 9 para recibir la oportunidad desde el inicio. Matías Almeyda decidió incluirlo en su alineación para enfrentar a Cruz Azul, en parte dentro de la necesidad de Rayados de sumar minutos para la Regla de Menores, pero Garza terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la noche.

Apenas al minuto siete, la presión de Jesús “Tecatito” Corona y Lucas Ocampos provocó un error en la salida de Cruz Azul. Kevin Mier no pudo controlar el balón y el esférico quedó a disposición de Garza, quien no lo pensó dos veces y sacó un disparo de primera desde fuera del área para mandarlo al fondo de las redes.

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¿Convenció con su rendimiento?

El mediocampista permaneció 88 minutos en el terreno de juego y dejó una actuación que va más allá de los minutos que necesitaba Rayados para cumplir con la regla de menores. En su regreso al club que lo formó, César Garza fue titular y terminó siendo el autor del gol que significó tres puntos.

Después de pasar por Escocia y Pumas, el canterano rayado encontró en su vuelta a Monterrey una oportunidad que difícilmente pudo aprovechar mejor. Garza regresó a casa, recibió la confianza de Almeyda y respondió con el gol de la victoria.