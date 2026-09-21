¡Festejan en su cara! Santos celebra remontada ante la afición de Toluca

Santos anota en los últimos minutos y los jugadores se lo festejan a la afición del Toluca

Santos Laguna consiguió su segunda victoria del torneo tras derrotar 3-2 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Con un gol en los últimos minutos del encuentro, Fran Villalba le devolvió la esperanza al conjunto lagunero y terminó con la racha de los Diablos Rojos como locales, misma que se mantenía desde aquella derrota ante Pumas en la Jornada 2 de la Liga MX.

Santos Laguna le remonta al Toluca en el Nemesio Diez | IMAGO7

El explosivo festejo de Santos tras derrotar al líder

Después del gol de Villalba, los jugadores que se encontraban en la banca invadieron la cancha para celebrar la anotación frente a la porra visitante.

Emmanuel Echeverria disputando el balón con Diego Barbosa en el Toluca vs Santos | MEXSPORT

Sin embargo, el festejo también provocó momentos de tensión en el Nemesio Diez, pues algunos aficionados reaccionaron lanzando vasos y otros objetos hacia los futbolistas del conjunto lagunero, mientras estos celebraban la remontada cerca de las gradas.

La victoria representó un golpe importante para Toluca, que además de perder el partido vio terminar su racha positiva en casa.

Turco Mohamed en el partido entre Toluca y Santos Laguna | IMAGO7

Con este resultado, el conjunto lagunero sumó tres puntos valiosos y consiguió darle un golpe al líder del campeonato.