Santos Laguna le remonta al Toluca en el Nemesio Diez | IMAGO7

Los laguneros lo perdían 2-0 al 45

Dramático final se vivió en el Nemesio Diez, Toluca lo ganaba 2-0 pero terminaron por aparecer Santos Laguna en los últimos minutos para gestar una remontada épica y ganarlo 2-3 en el cierre de la Jornada 9 del Apertura 2026.

¿Cómo fue el partido?

Apenas al minuto 8 Carlos Acevedo se lucía con tremenda atajada después de un disparo lejano que lo exigía y resolvía mandando a tiro de esquina, tan solo segundos después Jesús Gallardo anotaba pero el gol era anulado.

Federico Viñas celebrando el primer gol del Toluca ante Santos Laguna | IMAGO7

Al 17' Federico Viñas se perdía una importante; el uruguayo recibió dentro del área un pase de Nico Castro; pero, su tiro se fue por un lado del marco de Acevedo y los locales seguían avisando.

En el minuto 22 aparecía otro gol anulado al Toluca; Federico Viñas marcaba; pero, el árbitro señalaba fuera de juego. Finalmente, en el uruguayo anotaba, tras un tiro de esquina ejecutado por Alexis Vega, y abría el marcador.

Paulinho en partido del Toluca vs Santos Laguna | IMAGO7

A dos del final, llegaba el golazo de Paulinho; el portugués recibió un pase, de Alexis Vega, dentro del área chica para anotar de taconazo y dejar pagando a Carlos Acevedo y ya era el 2-0.

En el agregado de la primera parte, el árbitro anulaba gol a Santos; pero después rectificaban y concedían el gol válido para Ezequiel Bullaude, segundos después Everardo López se iba expulsado por una fuerte entrada.

Para la segunda parte, Toluca pudo extender la ventaja y al 67 Paulinho quiso colocar demasiado su balón en la base del poste pero se iba por afuera tras un taconazo de Nico Castro.

Turco Mohamed en el partido entre Toluca y Santos Laguna | IMAGO7

Así fue la remontada