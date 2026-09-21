Dramático final se vivió en el Nemesio Diez, Toluca lo ganaba 2-0 pero terminaron por aparecer Santos Laguna en los últimos minutos para gestar una remontada épica y ganarlo 2-3 en el cierre de la Jornada 9 del Apertura 2026.
¿Cómo fue el partido?
Apenas al minuto 8 Carlos Acevedo se lucía con tremenda atajada después de un disparo lejano que lo exigía y resolvía mandando a tiro de esquina, tan solo segundos después Jesús Gallardo anotaba pero el gol era anulado.
Al 17' Federico Viñas se perdía una importante; el uruguayo recibió dentro del área un pase de Nico Castro; pero, su tiro se fue por un lado del marco de Acevedo y los locales seguían avisando.
En el minuto 22 aparecía otro gol anulado al Toluca; Federico Viñas marcaba; pero, el árbitro señalaba fuera de juego. Finalmente, en el uruguayo anotaba, tras un tiro de esquina ejecutado por Alexis Vega, y abría el marcador.
A dos del final, llegaba el golazo de Paulinho; el portugués recibió un pase, de Alexis Vega, dentro del área chica para anotar de taconazo y dejar pagando a Carlos Acevedo y ya era el 2-0.
En el agregado de la primera parte, el árbitro anulaba gol a Santos; pero después rectificaban y concedían el gol válido para Ezequiel Bullaude, segundos después Everardo López se iba expulsado por una fuerte entrada.
Para la segunda parte, Toluca pudo extender la ventaja y al 67 Paulinho quiso colocar demasiado su balón en la base del poste pero se iba por afuera tras un taconazo de Nico Castro.
Así fue la remontada
Sin embargo, en los último momentos llegaría el empate y la voltereta, incluso un gol anulado para la visita; Kevin Palacios anotaba desde fuera del área y en el agregado Fran Villalba hacia lo propio para el 2-3.