Después de la derrota 3-2 ante Santos Laguna, Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, no ocultó su molestia con el arbitraje y lanzó un contundente mensaje al señalar que los equipos deben saber aceptar las decisiones cuando no les favorecen.
El estratega argentino mostró su inconformidad desde el segundo gol de Santos, luego de considerar que existió una falta previa a la jugada. Mohamed reclamó fuertemente al cuerpo arbitral y terminó siendo amonestado por sus protestas.
Tras el encuentro, el técnico escarlata fue cuestionado sobre las decisiones arbitrales y respondió de manera tajante: “Cuando les toca en contra, aguantarse y no llorar”, dejando claro su descontento con lo ocurrido durante el partido.
El argentino considera que aún quedan muchas jornadas por disputarse y que el equipo se enfocará en recuperar a elementos como Erick Gutiérrez y Franco Romero para el duelo contra Cruz Azul.