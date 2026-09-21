El estratega escarlata mostró su inconformidad con las desiciones arbitrales

Después de la derrota 3-2 ante Santos Laguna, Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, no ocultó su molestia con el arbitraje y lanzó un contundente mensaje al señalar que los equipos deben saber aceptar las decisiones cuando no les favorecen.

Turco Mohamed en el partido entre Toluca y Santos Laguna | IMAGO7

El estratega argentino mostró su inconformidad desde el segundo gol de Santos, luego de considerar que existió una falta previa a la jugada. Mohamed reclamó fuertemente al cuerpo arbitral y terminó siendo amonestado por sus protestas.

Santos Laguna le remonta al Toluca en el Nemesio Diez | IMAGO7

Tras el encuentro, el técnico escarlata fue cuestionado sobre las decisiones arbitrales y respondió de manera tajante: “Cuando les toca en contra, aguantarse y no llorar”, dejando claro su descontento con lo ocurrido durante el partido.

Antonio Mohamed Toluca vs Santos l IMAGO7