Liga MX: lo bueno, lo malo y lo feo de la primera mitad del Apertura 2026

Tras nueve jornadas, es momento de destacar los mejores aspectos del torneo

El Apertura 2026 de la Liga MX ha llegado a la mitad de su recorrido y el torneo comienza a mostrar tendencias claras entre los equipos que han conseguido destacar, aquellos que atraviesan dificultades y los que han tenido un inicio complicado. Con nueve jornadas disputadas, la competencia ya permite identificar a protagonistas tanto en el aspecto colectivo como individual.

Lo bueno

Aunque Toluca marcha actualmente como líder de la competencia con 19 puntos de 27 posibles, Chivas aparece como uno de los equipos que más ha llamado la atención por el funcionamiento mostrado durante las primeras fechas.

En el análisis de mitad del torneo, Chivas aparece como “lo bueno” del Apertura 2026, principalmente por el futbol que ha mostrado y por la participación de jugadores mexicanos en su funcionamiento. El Rebaño Sagrado se encuentra solamente un punto por debajo de Toluca y ha perdido únicamente un partido en lo que va de la temporada.

Uno de los principales datos del conjunto rojiblanco es su racha de ocho encuentros consecutivos sin conocer la derrota, la mejor vigente en el futbol mexicano. Durante este periodo, Chivas ha conseguido resultados importantes frente a rivales como Tijuana y Pumas. Además, el conjunto tapatío consiguió un empate frente al América en el Clásico Nacional, encuentro en el que tuvo el control de buena parte de las acciones.

Ricardo Marín festejando el 0-2 parcial de Chivas ante América | Imago7

Lo malo

En el apartado de “lo malo”, Tigres atraviesa una de sus etapas más complicadas de los últimos años. La salida repentina de Guido Pizarro durante las primeras jornadas provocó modificaciones dentro de la estructura del club, tanto en la dirección técnica como en la directiva.

Ante esta situación, Víctor Manuel Vucetich llegó al equipo para ocupar el cargo de director deportivo. Además, el llamado “Rey Midas” asumió también la responsabilidad de la dirección técnica, desempeñando ambas funciones al mismo tiempo.

Sin embargo, los cambios no se han reflejado hasta el momento en la clasificación. Tigres se encuentra en el antepenúltimo lugar con solamente siete puntos y acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar. Entre sus resultados recientes se encuentra una derrota frente a Bravos de Juárez.

El conjunto felino atraviesa así uno de sus peores torneos de las últimas dos décadas, con una situación que ha obligado al club a realizar modificaciones en su estructura para intentar cambiar el rumbo durante la segunda mitad del Apertura 2026.

Lo feo

En cuanto a “lo feo”, Bravos de Juárez ocupa este apartado debido al complicado comienzo que tuvo en el torneo. El equipo fronterizo inició el Apertura 2026 con ocho derrotas consecutivas, una de las peores rachas para comenzar un campeonato en la historia de la Liga MX.

La situación fue especialmente complicada debido a que, bajo un escenario con descenso, el conjunto fronterizo se encontraría en una posición comprometida. Sin embargo, Bravos consiguió finalmente su primera victoria al derrotar a Tigres en su partido más reciente.

Pese a ese triunfo, el equipo todavía necesita sumar más puntos y victorias para modificar su situación en la clasificación y dejar atrás el mal inicio que marcó las primeras jornadas del campeonato.

Óscar Estupiñán celebra gol en el FC Juárez vs Tigres | MEXSPORT

El gol

En el apartado de “El gol”, Miguel Borja se convirtió en uno de los protagonistas del Apertura 2026. El delantero colombiano, recientemente incorporado al América, marcó su segundo tanto con las Águilas mediante una espectacular chilena durante el Clásico Nacional.

Borja apareció cerca de la línea del área grande para ejecutar el remate de chilena. El balón terminó dentro de la portería antes de que el guardameta rojiblanco, Tala Rangel, pudiera reaccionar.

La anotación tuvo además una importancia particular dentro del partido, ya que permitió al América acercarse en el marcador después de encontrarse abajo 2-0.

Miguel Borja con su remate de chilena en el Clásico Nacional del Apertura 2026 | IMAGO 7

El refuerzo

Por otra parte, “El refuerzo” del torneo hasta este punto es Luis Esteves. El volante ofensivo portugués llegó al Atlas procedente del Gil Vicente de Portugal, en una operación reportada en seis millones de euros.

Durante sus primeros nueve partidos con el conjunto rojinegro, Esteves ha participado directamente en cuatro goles, con tres anotaciones y una asistencia. Además, sus tres goles han representado puntos para el equipo dirigido por Atlas, convirtiéndose en uno de los elementos que más participación ha tenido en el rendimiento ofensivo del club.

Luis Esteves pone el empate para el Atlas | MEXSPORT

Finalmente, “La decepción” corresponde a Jordan Carrillo, quien llegó a Chivas después de destacar durante dos torneos con Pumas.

Carrillo registró con el conjunto universitario 24 partidos, seis goles y tres asistencias, números que representaron el mejor desempeño de su carrera hasta ese momento. Ante ese rendimiento, Chivas decidió realizar una inversión cercana a seis millones de dólares para incorporarlo.

Sin embargo, durante sus primeros seis encuentros con el Rebaño Sagrado, el mediocampista no consiguió participar directamente en ningún gol del equipo. Además, únicamente fue titular en tres ocasiones y no logró disputar un partido completo.

En sus últimos tres compromisos, Carrillo incluso permaneció en la banca, situación que refleja la menor participación que ha tenido en las decisiones del técnico Gabriel Milito.