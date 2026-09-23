Martín Sarrafiore dando un pase en un partido de Liga MX con Atlante | MEXSPORT

El argentino recordó sus experiencias en Europa durante su formación y reconoció que mantiene vigente el sueño de regresar al Viejo Continente

Antes de convertirse en uno de los refuerzos del Atlante para el Apertura 2026 de Liga MX, Martín Sarrafiore tuvo desde muy joven la oportunidad de conocer de cerca la estructura de algunos de los clubes más importantes del futbol europeo, experiencias que, asegura, fueron determinantes para su crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el futbolista argentino recordó su paso por las filiales del Manchester City, una experiencia que vivió a una edad temprana y que además significó un reto personal, pues tuvo que viajar solo.

“Muy linda. La verdad que me hizo madurar mucho. Me tocó ir solo”, relató Sarrafiore sobre aquella etapa.

Martín Sarrafiore, futbolista argentino, celebrando una anotación con Atlante | MEXSPORT

El mediocampista quedó sorprendido por las condiciones que encontró en el conjunto inglés, pues explicó que los jugadores juveniles contaban con instalaciones de primer nivel y recibían un trato prácticamente profesional.

“Es un club enorme, hermoso. Tiene unos we increíbles. A los jugadores chicos los tenían como si fueran jugadores profesionales. No te falta nada”, recordó.

Pero Manchester City no fue su único acercamiento con el futbol europeo. Sarrafiore también tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona durante su formación, después de haber pertenecido durante aproximadamente cinco años a Barcelona Junior Luján, una filial ubicada en Argentina.

“Me ha tocado viajar también a Barcelona, a La Masía. Fue otra linda experiencia que me tocó vivir desde más chico”, explicó.

Martín Sarrafiore celebrando una anotación ante León| MEXSPORT

Ahora, instalado en el futbol mexicano con Atlante, el argentino no descarta volver a Europa. De hecho, reconoce que continúa siendo uno de sus objetivos.

“Sí, obvio. A todo jugador le gusta. Los grandes desafíos son los que te llenan el alma”, aseguró.

Sarrafiore entiende que para abrir nuevamente esa puerta primero deberá responder en su actual club, aunque mantiene la ilusión de que una nueva oportunidad pueda aparecer en el futuro.