El futbol mexicano se convirtió en un destino que despierta el interés de futbolistas sudamericanos y, de acuerdo con Martín Sarrafiore, cada vez son más los jugadores de Argentina, Chile y Brasil que buscan dar el salto a la Liga MX para continuar con su carrera.
En entrevista exclusiva con RÉCORD, el mediocampista del Atlante habló sobre la percepción que existe en Sudamérica del futbol mexicano y aseguró que llegar a México representa un desafío importante para aquellos jugadores que buscan crecer profesionalmente.
Sarrafiore habla acerca de venir a México
Es una liga muy competitiva, como te digo. Sé que en Argentina, en Chile, en Brasil, los jugadores quieren dar el salto y venir a México
reveló Sarrafiore
El argentino conoce de primera mano el proceso, pues antes de llegar al futbol mexicano pasó por Argentina, Chile y Brasil. Ahora, con 29 años, vive su primera experiencia en la Liga MX y reconoce que se trata de un paso que buscó durante buena parte de su carrera.
A mí me tocó llegar a mis 29 años y me pone muy contento. Es un paso que yo quería dar hace mucho tiempo, así que estoy muy feliz, muy agradecido a Atlante por darme esa oportunidad
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La importancia de jugar en suelo azteca
Para Sarrafiore, la posibilidad de jugar en México representa un crecimiento dentro de la carrera de cualquier futbolista y considera que la Liga MX ofrece un reto de gran importancia para los jugadores que llegan desde Sudamérica.
Es un salto muy lindo en la carrera. Al jugador que le gustan los desafíos, es un desafío enorme
El futbolista argentino también destacó la competitividad que encontró desde su llegada y aseguró que su experiencia en México está cumpliendo con las expectativas que tenía antes de llegar a la Liga MX.