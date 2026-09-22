Martín Sarrafiore, jugador de los Potros de Hierro del Atlante | Imago7

El jugador del Atlante aseguró a RÉCORD que la Liga MX es vista como un destino atractivo desde Argentina, Chile y Brasil

El futbol mexicano se convirtió en un destino que despierta el interés de futbolistas sudamericanos y, de acuerdo con Martín Sarrafiore, cada vez son más los jugadores de Argentina, Chile y Brasil que buscan dar el salto a la Liga MX para continuar con su carrera.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el mediocampista del Atlante habló sobre la percepción que existe en Sudamérica del futbol mexicano y aseguró que llegar a México representa un desafío importante para aquellos jugadores que buscan crecer profesionalmente.

Martín Sarrafiore festeja gol en contra de Atlas | Imago7

Sarrafiore habla acerca de venir a México

Es una liga muy competitiva, como te digo. Sé que en Argentina, en Chile, en Brasil, los jugadores quieren dar el salto y venir a México

reveló Sarrafiore

El argentino conoce de primera mano el proceso, pues antes de llegar al futbol mexicano pasó por Argentina, Chile y Brasil. Ahora, con 29 años, vive su primera experiencia en la Liga MX y reconoce que se trata de un paso que buscó durante buena parte de su carrera.

Martin Sarrafiore con O'Higgins | AFP

A mí me tocó llegar a mis 29 años y me pone muy contento. Es un paso que yo quería dar hace mucho tiempo, así que estoy muy feliz, muy agradecido a Atlante por darme esa oportunidad

La importancia de jugar en suelo azteca

Para Sarrafiore, la posibilidad de jugar en México representa un crecimiento dentro de la carrera de cualquier futbolista y considera que la Liga MX ofrece un reto de gran importancia para los jugadores que llegan desde Sudamérica.

Es un salto muy lindo en la carrera. Al jugador que le gustan los desafíos, es un desafío enorme

Martín Sarrafiore conduce el balón ante la marca de Joaquim | Imago7