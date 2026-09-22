El partido perteneciente a la Jornada 11 tuvo una modificación

La Liga MX dio a conocer en las últimas horas el cambio de fecha del encuentro de la Jornada 11 del Apertura 2026, a través de redes sociales se hizo oficial el cambio de día para el partido que se disputará en La Corregidora.

¿Qué dijo el anuncio?

“La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, entre @Club_Queretaro y @Atlante”, se destaca en primera instancia en redes sociales.

Estadio Corregidora | IMAGO7

El comunicado continúa resaltando el cambio: “que estaba programado para el viernes 9 de octubre a las 19:00 hrs., ahora se disputará el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora”.

¿Cómo llegan?

Querétaro llegará después de protagonizar un empate ente León. Dicho compromiso apretó la lucha por los boletos directos a la fiesta grande después de que los Gallos Blancos logran sacar un punto.

Querétaro rescata el empate ante León l IMAGO7

Los locales se hicieron sentir en el Estadio Corregidora para rescatar un valioso empate 1-1 frente a León, resultado que los dejó en el quinto y sexto puesto respectivamente con los del Chino González arriba.

Mientras tanto, Atlante también llegará tras un empate a un tanto ante el Puebla en la Jornada 9. EL juego empezó con los primeros 15 minutos del encuentro dominados por completo la visita.

Acciones del Puebla vs Atlante, duelo de la Jornada 9 del Apertura 2026, de la Liga MX | IMAGO7

Sin embargo, Puebla logró emparejar los papeles, en un partido tradicional de los viernes: poco futbol y muchas impresiones. Jhojan Julio abrió el marcador antes del final de la primera mitad.