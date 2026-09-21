Los Gallos Blancos reaccionaron a tiempo en el Estadio Corregidora para igualar 1-1 frente a La Fiera

Dividiendo puntos en la recta crucial de la Liga MX. En un compromiso que apretó la lucha por los boletos directos a la fiesta grande, Queretaro vino de atrás en el Estadio Corregidora para rescatar un valioso empate 1-1 frente a León, resultado que frena el ímpetu esmeralda y mantiene a la escuadra queretana en la zona alta de la tabla general del Apertura 2026.

Gol anulado Querétaro vs León l IMAGO7

Tras una primera mitad de escasa claridad y pocas oportunidades en los arcos, las emociones estallaron en la parte complementaria. Al minuto 54, el colegiado sancionó una pena máxima a favor del conjunto visitante, la cual fue ejecutada con frialdad por Daniel Arcila para romper el cero e instalar la preocupación en la tribuna local, que veía comprometerse el resultado en su propio inmueble.

Querétaro vs León Jornada 9 l IMAGO7

La reacción del cuadro queretano no se hizo esperar. Lejos de caer en la desesperación, Gallos Blancos adelantó líneas para presionar la salida rival y encontró la recompensa rápidamente al 60', cuando Iker Benito firmó el gol del empate. La anotación sirvió como parteaguas para la plantilla local, que mantuvo la intensidad buscando el marco felino.

Cierre de ida y vuelta que acomoda a ambos en la tabla

Durante los últimos 15 minutos del cotejo, el trámite del partido se volvió completamente abierto. León logró recomponer el esquema, equilibrando las acciones y generando un ida y vuelta constante en ambas áreas, sin embargo, pese al incremento en la intensidad de las jugadas, la contundencia faltó en la última zona y el marcador no se volvió a mover.

Santos anota ante Querétaro l IMAGO7

Con esta repartición de unidades, Querétaro logra consolidarse en el quinto peldaño de la clasificación general del Apertura 2026, asegurando un margen importante para encarar la recta final del certamen.