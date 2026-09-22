¡Terrible! Cruz Azul alcanza marca negativa que no registraba desde la época de Anselmi

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, en partido ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

La Máquina atraviesa una situación que no se presentaba desde hace más de dos años

Cruz Azul atraviesa una situación que no se presentaba desde hace más de dos años. La Máquina volvió a quedarse sin marcar en partidos consecutivos, algo que no ocurría desde las primeras jornadas del Clausura 2024, cuando Martín Anselmi apenas comenzaba su etapa al frente del equipo.

¿Cuándo la última vez que pasó algo similar?

Los celestes no lograron encontrar el camino del gol en sus últimos dos compromisos, una sequía que rompió con una larga racha de partidos en la que, al menos en uno de los encuentros, habían conseguido hacerse presentes en el marcador.

Cruz Azul en Campeones Cup | IMAGO7

Para encontrar el antecedente más reciente hay que regresar hasta las Jornadas 1 y 2 del Clausura 2024.

En aquel arranque de torneo, Cruz Azul tampoco consiguió marcar en sus dos primeros partidos bajo las órdenes de Anselmi.

Martín Anselmi, DT de Elche, dirigiendo el duelo ante Real Madrid | AP

¿Cuántos partidos tuvieron que pasar?

Desde entonces, tuvieron que pasar 144 partidos para volver a observar a La Máquina quedarse en cero durante dos encuentros de manera consecutiva.

Y es que ante Inter Miami y Monterrey Cruz Azul no pudo anotar, además cayó ante sus últimos dos rivales.

Ahora, la prioridad será recuperar el gol y cortar cuanto antes una sequía que volvió a aparecer después de más de dos años.

Gonzalo Piovi con el Cruz Azul en Estados Unidos | IMAGO7