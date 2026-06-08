Martín Anselmi, exentrenador del Cruz Azul, es nuevo DT de Talleres de Córdoba

Después de su reciente salida de Botafogo, y un paso por Portugal, Martín Anselmi tomará un nuevo reto de cara a la próxima temporada, el exentrenador del Cruz Azul será nuevo DT de Talleres de Córdoba, así reportan desde Argentina.

De acuerdo con información de Germán García Grova de TyC Sports, el argentino fue el escogido por la directiva en los siguientes días el plantel, que también empezará a trabajar, empezará prepararse bajo sus ordenes con un contrato de año y medio.

Martín Anselmi en el banquillo de Porto l MEXSPORT

¿Cómo fue su salida de Botafogo?

Luego de sumar cuatro derrotas y solo una victoria en sus últimos cinco partidos, el equipo del Brasileirao tomó la decisión de darle las gracias a su entrenador, no sin antes agradecer en redes sociales el tiempo que el entrenador dio al club.

El argentino se fue con un total de 18 partidos dirigidos con la ‘Estrella Solitaria’ terminando con siete triunfos, dos empates y nueve derrotas con una efectividad del 41.6%. Su paso fue por tres meses en donde también sufrió la eliminación de Copa Libertadores y del Campeonato Carioca.

Martín Anselmi como DT de Botafogo | AFP

Botafogo anunció que el argentino Martín Anselmi deja de ser el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al profesional la mañana de este domingo (22). Si bien apreciamos mucho a Anselmi y a su cuerpo técnico, así como su dedicación y ética de trabajo”, escribió el club en redes.

“No vimos la evolución, el progreso y los resultados que esperamos de un club de campeonato, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y las siguientes. De esta manera, el Club buscará otros caminos en su proyecto deportivo”, añadió el equipo.

Desde entonces Anselmi permanecía como agente libre tras figurar antes del Botafogo en Porto donde tampoco dejó buenos resultados y terminó por salir. En Liga MX dejó su huella en Cruz Azul y abandonando al equipo de una forma inesperada.

Charly Rodríguez con Martín Anselmi tras la Final del Clausura 2024 | IMAGO 7

¿Anselmi no encuentra estabilidad tras salir de Cruz Azul?