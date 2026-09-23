Martín Sarrafiore en un partido de Atlante y el Jersey de México | IMAGO7

El jugador del Atlante confesó tener el deseo de jugar para la Selección Mexicana

Martín Sarrafiore no solamente encontró en México una nueva oportunidad dentro de su carrera, sino también un vínculo familiar que podría abrirle la puerta para algún día representar a la Selección Mexicana. El jugador del Atlante reconoció en entrevista exclusiva con RÉCORD que le gustaría vestir la camiseta del Tricolor.

El argentino tiene raíces mexicanas por parte de su familia materna. Su madre y su abuela son mexicanas, mientras que su abuelo tuvo una etapa como futbolista en México, donde defendió las camisetas de Necaxa y Tampico.

“Mi mamá es mexicana, mi abuela mexicana. Mi abuelo jugó acá en México, en Necaxa, en Tampico. Conoció a mi abuela y ahí nació mi madre. Así que tengo raíces mexicanas”, explicó.

Martín Sarrafiore celebrando una anotación ante León| MEXSPORT

Por ello, su llegada a México a los 29 años representa algo más que un nuevo capítulo profesional. Sarrafiore aseguró que le genera un sentimiento especial poder jugar en el país donde su abuelo desarrolló parte de su carrera.

“Es una alegría inmensa y siento que mi abuelo, esté donde esté, debe estar muy orgulloso que haya llegado al país donde tuvo tanto tiempo”, señaló.

El futbolista también recordó la reacción de su madre cuando conoció la noticia de que llegaría a México, aunque confesó que decidió mantenerlo en secreto hasta que comenzaron a surgir publicaciones sobre su llegada.

Martín Sarrafiore, futbolista argentino, celebrando una anotación con Atlante | MEXSPORT

Pero el deseo de representar al Tricolor no es algo que haya surgido recientemente. Sarrafiore reveló que cuando se encontraba jugando en Chile llegó a investigar por cuenta propia el proceso para obtener la nacionalidad mexicana.

“No hablé nada” con la Selección, aclaró el argentino sobre un posible contacto con directivos. Sin embargo, aseguró que estaría dispuesto a realizar el proceso si se presenta la oportunidad.

“Obviamente que sí. Es un placer y un orgullo para mí. Mi familia es mexicana”, afirmó.

Martín Sarrafiore, jugador de los Potros de Hierro del Atlante | Imago7

Sarrafiore dejó así abierta la puerta a una eventual convocatoria, aunque primero deberán darse las condiciones necesarias para que pueda representar a México.