El directivo de la UDG ha recordado de buena manera a quien fuera alto mando en el futbol mexicano

Durante los últimos años, los conflictos en torno a la desaparición del ascenso y el descenso en el futbol mexicano han dejado muchas preguntas, respuestas y, por supuesto, opiniones diferentes de parte de todos y cada uno de los involucrados al respecto.

Uno de los presidentes de algún equipo de la Liga de Expansión, en este caso de Leones Negros de la UDG, José Alberto Castellanos, ha recordado de buena manera a Juan Carlos Rodríguez 'La Bomba', quien fuera exalto comisionado de la FMF, ya que lo considera un tipo directo, en comparación con algunos directivos actuales.

José Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros | Imago7

"Extraño a 'La Bomba'"

En una plática reciente con La Octava, José Alberto Castellanos dio declaraciones acerca de varios temas, entre ellos, algunos acerca de los directivos que han sido parte de la FMF, como en este caso Juan Carlos Rodríguez 'La Bomba', a quien se refirió de buena manera, no sin antes responder la pregunta principal, la cual hablaba de Enrique Bonilla.

Es un tema de estilos, Enrique Bonilla era un tipo frontal, pero sabías que las cosas eran derechas de alguna manera, el tema es que te decía que las cosas iban a ser de una manera y terminaba siendo algo distinto. A quien sí extraño es a 'La Bomba', porque Juan Carlos Rodríguez sí escuchaba, veía en que cosas estábamos fallando y te las decía de frente, pero también veía lo que nos hacían en la Federación y ponía orden, era un tipo muy equilibrado en todo sentido, a él sí lo extraño

Juan Carlos Rodríguez 'La Bomba' | Imago7

Las gestiones que recuerda bien Castellanos

La etapa de Enrique Bonilla al frente de la Liga MX, entre 2015 y 2020, estuvo marcada por cambios importantes en la estructura del futbol mexicano. Durante su administración nació la Liga MX Femenil en 2017, uno de los proyectos más trascendentes de ese periodo, mientras que el torneo local también atravesó modificaciones comerciales y de organización que buscaban fortalecer el producto de la Primera División.

Sin embargo, su gestión también quedó ligada a decisiones controvertidas, especialmente la suspensión del ascenso y descenso y la implementación de un sistema de multas para los últimos lugares de la tabla de cocientes. A ello se sumaron la salida definitiva de los clubes mexicanos de competencias de CONMEBOL, distintas crisis económicas en algunas instituciones y episodios como la desafiliación de Veracruz, que marcaron los últimos años de su mandato.

Enrique Bonilla, en Congreso de FIFA | MEXSPORT

Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez asumió posteriormente como Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol en 2023 con la intención de impulsar una transformación administrativa y comercial tras el fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022. Entre sus principales proyectos estuvieron la búsqueda de un fondo de inversión internacional y la intención de centralizar los derechos de transmisión de los clubes de la Liga MX para fortalecer su comercialización.

Su etapa, sin embargo, terminó en diciembre de 2024 después de apenas año y medio en el cargo. Durante ese periodo también se produjeron constantes cambios en el banquillo de la Selección Mexicana, con las salidas de Diego Cocca y Jaime Lozano antes de la llegada de Javier Aguirre, mientras que varios de los proyectos estructurales impulsados por Rodríguez quedaron inconclusos tras su renuncia.