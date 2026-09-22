José María Bazán se sumó al cuerpo técnico de los Cafeteros comandado por Néstor Lorenzo

El futbol internacional de selecciones está de regreso. Por primera vez después de la Final de la Copa del Mundo 2026, los representativos nacionales tendrán actividad en las próximas semanas, como parte de la primera Fecha FIFA de este semestre. En el caso de la Selección Mexicana se enfrentará a Colombia en un amistoso en Estados Unidos.

Será la primera prueba para Rafael Márquez como director técnico, luego de ser auxiliar con Javier Aguirre. Ahora, el excapitán probará su capacidad en una primera prueba contra el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, quien recientemente incorporó un auxiliar más a su cuerpo técnico, José María Bazán, quien conoce bien el futbol mexicano tras su paso por Pumas en la Liga MX.

Néstor Lorenzo con la Selección de Colombia en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Quién es José María Bazán, nuevo auxiliar técnico en Colombia?

Con la salida de Luis Amaranto Perea, quien asumió el cargo de técnico de Independiente Medellín, Colombia integró a José María Bazán. El argentino de 54 años fue jugador profesional antes de llegar a los banquillos, donde principalmente se ha desempeñado como asistente y formado de jóvenes talentos.

Originario de Córdoba, Argentino, pasó por clubes como Platense, Atlético de Rafaela y Godoy Cruz, además de tener experiencias en Bolivia, Brasil y Estados Unidos. Con las selecciones albicelestes juveniles jugó el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 1990 y la Copa del Mundo de la misma categoría celebrada al año siguiente.

Colgó los botines en 1999 y comenzó su formación como entrenador. En 2007 comenzó a trabajar en la academia del FC Dallas en Estados Unidos, donde se le vinculó en el proceso formativo de futbolistas como Weston McKennie, Chris Richards, Ricardo Pepi, Jesús Ferreira, Brian Reynolds, Reggie Cannon y Paxton Pomykal.

En enero de 2014 se sumó al primer equipo de Dallas como auxiliar de Óscar Pareja, a quien acompañó por cuatro años y con quien llegó a la Liga MX con Xolos de Tijuana. Con los fronterizos estuvo entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, tras lo cual regresó a la MLS para sumarse a Orlando City como parte del cuerpo técnico de Gustavo Lema en febrero de 2020.

Antonio Mohamed y José María Bazán en un partido de la Liga MX | IMAGO 7

Con el argentino, posteriormente, tuvo otra etapa en la Liga MX, en el banquillo de Pumas. En el conjunto universitario estuvo por 32 partidos entre el Clausura 2025 y el Apertura 2025. Luego de la salida de Lema del club de la UNAM, Bazán también se marchó de México y estuvo en Audax Italiano hasta junio de este año.

Primera prueba de Colombia tras el Mundial 2026

Ahora, José María Bazán tendrá un nuevo desafío a lado de Néstor Lorenzo. Esta aventura comenzará el próximo sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), cuando Colombia se mida al Tri en su primer compromiso desde la derrota en penales contra Suiza en Octavos de Final del Mundial 2026.