El arquero del León habló sobre el DT de la Selección Mexicana

La mayoría de jugadores convocados a la Selección Mexicana ya se encuentran concentradas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara a la primera fecha FIFA de Rafa Márquez.

Previo a los partidos en Estados Unidos Óscar García, portero del León, y quien se presenta con el Tri en su primer llamado habló sobre lo que representa el nuevo DT para él.

Óscar García en un partido del León | IMAGO7

¿Qué dijo Óscar García?

“Todos lo vemos, los que lo conocemos es totalmente profesional cuando jugaba que me tocó verlo poco en el León y ahora como DT sí como el liderazgo y el profesionalismo”, destacó en entrevista con TV Azteca.

Asimismo, resaltó que lo considera un ídolo como futbolista y que de niño le tocó verlo destacando su liderazgo: “Me tocó de verlo de niño…ídolo desde siempre y te digo ese liderazgo que tiene se ve desde lejos”:

Cuerpo técnico de Rafa Márquez | IMAGO7

La nueva hora comienza

El primer duelo para la Selección Mexicana será el próximo 26 de septiembre en Estados Unidos, con este duelo dará comienzo la nueva etapa con Márquez al frente del equipo y continuar con el proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Jugadores de la Selección Mexicana en su primer entrenamiento con Rafa Márquez | CAPTURA

El Tri comenzó las actividades de esta Fecha FIFA con la mayor parte de los futbolistas convocados por su nuevo DT, aunque todavía se espera la incorporación de algunos elementos.

Jugadores como Hirving 'Chucky' Lozano, Germán Berterame y Alex Padilla, están próximos a incoporarse. Además, la mayoría de los convocados de la Liga MX, ya se incorporaron también al CAR.