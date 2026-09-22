El portero afirmó que siente los colores porque es el país del que es originaria su familia

Entre nacionalizados y descendientes de mexicanos nacidos en otros países, la Selección Mexicana en años recientes ha estado en el centro de debate por los jugadores que no nacieron en territorio azteca. Sin embargo, algunos de ellos se han llevado más críticas que otros.

Tal es el caso de Álex Padilla, nacido en Zarauz, Guipúzcoa en España, pero de madre mexicana. A pesar de dicha herencia, el guardameta de Athletic Club ha sido objeto de numerosas críticas, tanto por su acento, como por su falta de "conexión" con el país.

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Sin embargo, de cara a la próxima Fecha FIFA, para la cual fue convocado por Rafael Márquez, el joven guardameta de Athletic Club reafirmó su compromiso con el Tri. Incluso destacó que el orgullo mexicano tatuado en la piel.

A muerte con el Tri

Alex Padilla con la Selección Mexicana | IMAGO 7

En entrevista con TUDN, Padilla aceptó que gran parte de las críticas se deben a que tiene muy marcado un acento español, ya que se crió en el País Vasco. Sin embargo, afirmó que para él ser mexicano es mucho más que eso y tiene que ver con la manera en que te identifiques con la nación.

"No tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores y ahora en frente de la cámara no me sale, pero soy el primero en que si me tengo que matar por este país (México) lo voy a hacer", declaró el portero de 23 años.

En ese sentido, Padilla recordó que en su antebrazo izquierdo tiene un tatuaje de un águila devorando una serpiente, semejante a la de la bandera mexicana. "Al final todos los tatuajes que tengo tienen un significado para mí, de hecho, este es el primer tatuaje que me hice en mi vida".

Alex Padilla en calentamiento previo a un partido de la Selección Mexicana | MEXSPORT

"Este tatuaje me lo hice con 16 años que ahora le cambiaría un par de cosillas. Al final representa lo que es mi familia para mí, que el 90 por ciento de mis familiares son mexicanos, somos mexicanos, y siempre mi madre me lo ha inculcado mucho y lo ha sentido mucho", añadió.

¿Cómo es ser suplente con Athletic Club?

En el Clausura 2025, Padilla vivió más de cerca lo que es ser mexicano por su préstamo con Pumas, equio con el cual fue titular en la Liga MX. Sin embargo, finalizado el torneo se vio obligado a regresar con Athletic Club, que hizo válida la cláusula para recuperarlo anticipadamente.

Con los vascos ha jugado principalmente en Copa del Rey, ya que en LaLiga se mantiene como el arquero suplente, algo que no le molesta tanto. "Este es el segundo año en el que estoy en un rol de un segundo portero con Unai Simón, y lo que me queda es aprender lo máximo posible de él".

"Eso hará que cuando me toque competir esté más cerca de dar mi mejor nivel. Yo he vivido el ser titular en la Liga MX con Pumas, estoy viviendo el ser el segundo portero y ni mejor, ni peor. Yo diría que jugando de titular aprendes, y luego es verdad que cuando eres suplente el aprendizaje es más personal", finalizó.