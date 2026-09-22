Johan Vásquez estuvo cerca de un gigante europeo en el pasado mercado de verano

Johan Vásquez es el líder de la Selección Mexicana | MEXSPORT | MEXSPORT

El defensa mexicano tuvo opciones para cambiar de aires

Una de las grandes incógnitas para la afición mexicana fue por qué Johan Vásquez no pudo llegar a un equipo con mayor jerarquía en el futbol europeo. Recientemente se dio a conocer que varios equipos estuvieron interesados en sus servicios durante el mercado de verano, con la Roma como el club que más cerca estuvo de ficharlo.

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La Loba era la opción más solida para concretar el fichaje; sin embargo, toda gestión terminó debido a la salida del exdirector deportivo del Genoa, Frederic Massara, según revela Claro Sports.

Asimismo, el reporte resalta que hubo otras alternativas para llegar a otro club importante como Atletico de Madrid, Besiktas, Eintracht Frankfurt y la Juventus.

Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana, en el Mundial 2026 | IMAGO7

¿Johan Vásquez es la la nueva figura del Tri?

Johan Vásquez fue uno de los jugadores más sobresaliente de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los líderes de Javier Aguirre.

Aunque Edson Álvarez continúa siendo una de las voces de mayor peso dentro del vestidor, otro futbolista que comenzó a asumir un papel cada vez más importante fue el jugador del Genoa, incluso querido por la afición.

Johan Vásquez marcó el gol del empate ante Serbia | MEXSPORT

Asimismo, fue una de las piezas fundamentales para ayudar a México para que fuera una de las mejores defensas durante el pasado torneo veraniego disputado en Norteamérica.

Johan Vásquez sigue sumando números

Por ahora, Johan Vásquez afronta su quinta campaña con el Genoa, equipo al que llegó en 2021 procedente de Pumas. Tras un préstamo con el Cremonese durante la temporada 2022-23, el defensor regresó para consolidarse como uno de los referentes y portando el gafete de capitán.

Johan Vásquez en el partido de Genoa vs Sassuolo en la Serie A | AP