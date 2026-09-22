Javier "Vasco" Aguirre fue buscado por Ecuador tras el Mundial 2026 pese a 'enemistad' con México

La selección sudamericana quería los servicios del mexicano

Javier Aguirre fue pretendido por Ecuador para convertirse en su nuevo seleccionador, todo esto tras el Mundial 2026 y en donde se terminó derivando la polémica entre ecuatorianos y mexicanos.

Durante la reciente emisión de Radio Marca Valencia, se resaltó que el “Vasco” dio el sí al Valencia para su convertirse en su nuevo entrenador y se añadió que tuvo más propuestas como las de Corea del Sur, Emiratos Árabes y Ecuador.

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El interés del seleccionado sudamericano generó curiosidad debido a que terminaron mal con los mexicanos después de esa temprana eliminación durante la Copa del Mundo.

¿Cuál fue la tensión entre México y Ecuador?

Y es que, previo a los Dieciseisavos de Final, la rivalidad se encendió con la visita de aficionados mexicanos al hotel de concentración de los sudamericanos una noche antes con una serenata ruidosa.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) emitió un comunicado oficial para expresar su inconformidad por el comportamiento de los fanáticos durante varias horas de la madrugada para impedir que no pudieran descansar tranquilamente.

En el comunicado, la federación señaló que los hechos ocurridos en la previa del compromiso "distan mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad”.

Santiago Giménez y Piero Hincapié, en el México vs Ecuador | IMAGO7

La discusión en redes escaló cuando varios periodistas ecuatorianos aseguraron que el crimen organizó amenazó a los jugadores para que México resultara vencedor, aunque días después la situación fue desmentida.

Vasco Aguirre al Valencia