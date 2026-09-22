Javier Aguirre fue pretendido por Ecuador para convertirse en su nuevo seleccionador, todo esto tras el Mundial 2026 y en donde se terminó derivando la polémica entre ecuatorianos y mexicanos.
Durante la reciente emisión de Radio Marca Valencia, se resaltó que el “Vasco” dio el sí al Valencia para su convertirse en su nuevo entrenador y se añadió que tuvo más propuestas como las de Corea del Sur, Emiratos Árabes y Ecuador.
Otra temporada de hienas en La Noria
El interés del seleccionado sudamericano generó curiosidad debido a que terminaron mal con los mexicanos después de esa temprana eliminación durante la Copa del Mundo.
¿Cuál fue la tensión entre México y Ecuador?
Y es que, previo a los Dieciseisavos de Final, la rivalidad se encendió con la visita de aficionados mexicanos al hotel de concentración de los sudamericanos una noche antes con una serenata ruidosa.
La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) emitió un comunicado oficial para expresar su inconformidad por el comportamiento de los fanáticos durante varias horas de la madrugada para impedir que no pudieran descansar tranquilamente.
En el comunicado, la federación señaló que los hechos ocurridos en la previa del compromiso "distan mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad”.
La discusión en redes escaló cuando varios periodistas ecuatorianos aseguraron que el crimen organizó amenazó a los jugadores para que México resultara vencedor, aunque días después la situación fue desmentida.
Vasco Aguirre al Valencia
La llegada de Javier Aguirre como nuevo técnico del Valencia parece estar cerrado. Luego de una basta baraja de candidatos, rumores y especulaciones, todo parece indicar que el técnico mexicano tomará la responsabilidad y solo resta que la oficialización por parte del club.