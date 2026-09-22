¡Nueva era! El Tri recibe a sus aficionados en el CAR rumbo al Mundial 2030

Jugadores de la Selección Mexicana en su primer entrenamiento con Rafa Márquez | CAPTURA

Hay nuevos cambios con la llegada del 'Kaiser' al banquillo del Tri

La Selección Mexicana comenzó una nueva etapa rumbo al Mundial 2030 y lo hizo con un detalle especial para sus aficionados. Este lunes, el Centro de Alto Rendimiento abrió sus puertas para recibir a un grupo de seguidores que acudieron para acompañar al equipo durante su entrenamiento.

Los aficionados pudieron presenciar parte de la práctica del equipo dirigido por Rafael Márquez, quien trabaja con sus jugadores de cara a los compromisos de esta Fecha FIFA. El ambiente en el CAR estuvo marcado por el respaldo de quienes siguen de cerca a la Selección.

Alex Padilla con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El capitán y el técnico agradecen el apoyo de los seguidores

César Montes, capitán del combinado nacional, fue uno de los encargados de agradecer la presencia de los seguidores que se dieron cita en las instalaciones del CAR para acompañar al equipo en el arranque de este nuevo proceso.

“Gracias por acompañarnos en este pequeño espacio que hacemos nosotros para mejorar día a día. Hoy iniciamos una nueva etapa rumbo al nuevo Mundial. Gracias por estar con nosotros y por su apoyo incondicional”, expresó el defensor.

César Montes con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 | IMAGO 7

Por su parte, Rafael Márquez también dirigió un mensaje a los aficionados y dejó claro que el objetivo del nuevo proceso es darle continuidad a lo realizado en el Mundial, pero sin conformarse con lo conseguido hasta ahora.

“Es importante darle continuidad a lo que hicimos durante el Mundial. No somos conformistas y queremos ir por más, queremos llegar con todo al 2030”, señaló el director técnico de la Selección Mexicana.

Con este nuevo ciclo, el equipo nacional comienza a trabajar bajo las órdenes de Márquez con la mira puesta en los próximos años y en la preparación rumbo a la siguiente Copa del Mundo.

El primer examen de esta Fecha FIFA será este sábado, cuando México se enfrente a Colombia. Será el punto de partida para los seleccionados en esta nueva etapa con Rafael Márquez al frente del combinado nacional.