Javier Aguirre reconoce deuda con Memo Ochoa por dejarlo fuera del XI en el Mundial de 2010

El potencial nuevo entrenador del Valencia habló de una de sus decisiones más polémicas a lo largo de su carrera

Javier Aguirre ha sido entrenador de la Selección Mexicana en tres ocasiones, la más reciente de ellas terminada luego de que concluyera el último partido del Tri en la Copa del Mundo 2026 en contra de Inglaterra, donde casualmente también dirigió a Guillermo Ochoa.

En cuanto a su relación con el exguardameta azteca, en una entrevista reciente, el 'Vasco' tocó un tema que en su momento causó mucha incomodidad en el aficionado mexicano, pues algunos creían que Ochoa tenía que ser el titular, pero Javier se decidió por Óscar 'Conejo' Pérez.

Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Paco Memo salió lastimado

Un documental exclusivo de Claro Sports ha dejado ver algunos detalles al respecto de una decisión más que polémica en su momento por parte de Javier Aguirre, pues el 'Vasco' habló acerca de cómo y por qué decidió dejar fuera a Guillermo Ochoa del once titular en aquella Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Lo lastimé, me lo comentó después con el paso del tiempo. Lo haces sin ninguna intención, eso va por delante. Lo haces, insisto en ello, pensando en lo mejor para el equipo

Javier Aguirre en 2010 | MEXSPORT

El 'Vasco' fue claro y directo, lo que pasó con Ochoa sentó un precedente en la relación que estos dos personajes tenían, pero también declaró a lo largo de la plática, que eso fue algo que se ha podido resolver, tal y como pudo ver el aficionado mexicano en el Mundial de 2026, 16 años más tarde de aquella 'fricción' entre ambos.

En ese momento era yo el técnico nacional. Te pagan por tomar decisiones, decisiones que afectan. Hemos tenido nuestras diferencias. Bien lo dice él. El Mundial de 2010 se abrió una herida. Hablamos como dos profesionales, como dos adultos

¿Qué piensa Ochoa al respecto?

El documental también habla de las emociones del histórico guardameta mexicano, quien se ha expresado sin guardarse nada, pues ha sido una de las experiencias más representativas en su trayectoria:

Eso me hizo el querer, todavía más, el salir de mi zona de confort, el salir del lugar donde estaba. Tuve una renovación para quedarme en México, una renovación de bastante dinero y mi meta y mi objetivo estaba claro: si quiero ser el portero que creo que soy, me tengo que ir de aquí, tengo que crecer, tengo que buscarme otros aires y para eso está allá, Europa