El Ascenso y Descenso en el futbol mexicano podría entrar a una nueva etapa, ahora desde el terreno legislativo, debido a que el Senado prepara una iniciativa de reforma para incorporar el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales, con la intención de establecer en la legislación las condiciones para recuperar la movilidad entre categorías.
La propuesta será llevada al pleno del Senado y plantea modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte, bajo la idea de que los resultados obtenidos dentro de la competencia tengan un peso en la conformación de las distintas categorías del deporte profesional.
El mérito deportivo, al centro de la propuesta
Durante el conversatorio "Fuera de lugar: En el debate ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?", realizado en el Senado, se explicó que la iniciativa busca establecer tres principios: competencia, mérito y oportunidades.
La intención, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, no sería que el Poder Legislativo administre directamente al futbol mexicano, sino fijar reglas generales que las organizaciones deportivas deban considerar.
La propuesta contempla que el ascenso y descenso queden consignados dentro de la legislación mexicana, lo que abriría la discusión sobre el actual modelo de competencia profesional. Actualmente, el reglamento de la Liga MX establece que los clubes de Primera División no descenderán a Expansión MX y que los equipos de Expansión tampoco ascenderán a la máxima categoría.
FMF y Liga MX no acudieron
Al conversatorio fueron invitados Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, aunque ninguno acudió al encuentro.
En el Senado señalaron que ambas instituciones serán invitadas nuevamente a participar en el proceso de discusión, una vez que la iniciativa sea presentada formalmente. Al encuentro sí acudieron representantes de clubes de la Liga de Expansión, entre ellos Atlético Morelia y Atlético La Paz, aparte de diversos periodistas deportivos.
El TAS también mantiene abierta la disputa
Mientras la discusión llega al ámbito legislativo, el proceso iniciado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por clubes de Expansión continúa pendiente de una fecha para audiencia.