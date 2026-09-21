¿Adiós al Ascenso y Descenso? Senado va por una ley para recuperarlo

La propuesta busca modificar la legislación deportiva para que el ascenso y descenso queden contemplados como un principio de competencia en el futbol mexicano

El Ascenso y Descenso en el futbol mexicano podría entrar a una nueva etapa, ahora desde el terreno legislativo, debido a que el Senado prepara una iniciativa de reforma para incorporar el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales, con la intención de establecer en la legislación las condiciones para recuperar la movilidad entre categorías.

La propuesta será llevada al pleno del Senado y plantea modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte, bajo la idea de que los resultados obtenidos dentro de la competencia tengan un peso en la conformación de las distintas categorías del deporte profesional.

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

El mérito deportivo, al centro de la propuesta

Durante el conversatorio "Fuera de lugar: En el debate ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?", realizado en el Senado, se explicó que la iniciativa busca establecer tres principios: competencia, mérito y oportunidades.

La intención, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, no sería que el Poder Legislativo administre directamente al futbol mexicano, sino fijar reglas generales que las organizaciones deportivas deban considerar.

La propuesta contempla que el ascenso y descenso queden consignados dentro de la legislación mexicana, lo que abriría la discusión sobre el actual modelo de competencia profesional. Actualmente, el reglamento de la Liga MX establece que los clubes de Primera División no descenderán a Expansión MX y que los equipos de Expansión tampoco ascenderán a la máxima categoría.

Jugadores de la Jaiba y Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión | IMAGO 7

FMF y Liga MX no acudieron

Al conversatorio fueron invitados Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, aunque ninguno acudió al encuentro.

En el Senado señalaron que ambas instituciones serán invitadas nuevamente a participar en el proceso de discusión, una vez que la iniciativa sea presentada formalmente. Al encuentro sí acudieron representantes de clubes de la Liga de Expansión, entre ellos Atlético Morelia y Atlético La Paz, aparte de diversos periodistas deportivos.

El TAS también mantiene abierta la disputa

Mientras la discusión llega al ámbito legislativo, el proceso iniciado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por clubes de Expansión continúa pendiente de una fecha para audiencia.