El Senado de la República se encuentra listo para recibir el debate sobre el Ascenso y Descenso de la Liga MX este 21 de septiembre en punto de las 10:30hrs con varios personajes ligados al tema.

Dicho foro podrá seguirse a través de los canales oficiales del Senado y de las plataformas digitales de Castañeda en busca del regreso del anhelado del formato futbol mexicano.

Balón de la Liga de Expansión MX | IMAGO7

El debate por el Ascenso y Descenso

Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja, volvió a resaltar el recordatorio sobre el evento que será transmitido en vivo: “Por primera vez, en el Senado abriremos un espacio para discutir sobre la eliminación del #AscensoYDescenso en el futbol mexicano junto a jugadores, directivos, especialistas y aficionados.”

“El foro “Fuera de lugar” será este lunes y lo transmitiremos en vivo a través de mis redes”, destaca Castañeda desde su cuenta de X acompañado de una imagen de los aficionados.

Los conjuntos del Ascenso pelean por llegar a la Liga MX | IMAGO7

Previamente el dirigente quien ha impulsado la reunión destacó: "Aunque no lo parezca, esto no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y movilidad social. El deporte es de interés público, y el futbol también lo es.”

“Eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y desarrollo profesional a miles de jóvenes", manifestó Castañeda a través de sus redes sociales hace días atrás anunciando esta implementación.

Logo del Ascenso MX | ESPECIAL

¿Quiénes son los invitados?

Entre los participantes anunciados se encuentran representantes de Leones Negros, Zacatecas, Atlético Morelia, Atlético La Paz y Cancún, clubes relacionados con la categoría de expansión y que han manifestado posturas sobre el sistema de ascenso.

También está prevista la participación de periodistas deportivos y otras personalidades vinculadas al futbol mexicano con personajes como Javier Alarcón, Ignacio Suárez, Raúl Orvañanos y Julia Headley.