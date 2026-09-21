El Senado de la República se encuentra listo para recibir el debate sobre el Ascenso y Descenso de la Liga MX este 21 de septiembre en punto de las 10:30hrs con varios personajes ligados al tema.
Dicho foro podrá seguirse a través de los canales oficiales del Senado y de las plataformas digitales de Castañeda en busca del regreso del anhelado del formato futbol mexicano.
El debate por el Ascenso y Descenso
Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja, volvió a resaltar el recordatorio sobre el evento que será transmitido en vivo: “Por primera vez, en el Senado abriremos un espacio para discutir sobre la eliminación del #AscensoYDescenso en el futbol mexicano junto a jugadores, directivos, especialistas y aficionados.”
“El foro “Fuera de lugar” será este lunes y lo transmitiremos en vivo a través de mis redes”, destaca Castañeda desde su cuenta de X acompañado de una imagen de los aficionados.
Previamente el dirigente quien ha impulsado la reunión destacó: "Aunque no lo parezca, esto no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y movilidad social. El deporte es de interés público, y el futbol también lo es.”
“Eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y desarrollo profesional a miles de jóvenes", manifestó Castañeda a través de sus redes sociales hace días atrás anunciando esta implementación.
¿Quiénes son los invitados?
Entre los participantes anunciados se encuentran representantes de Leones Negros, Zacatecas, Atlético Morelia, Atlético La Paz y Cancún, clubes relacionados con la categoría de expansión y que han manifestado posturas sobre el sistema de ascenso.
También está prevista la participación de periodistas deportivos y otras personalidades vinculadas al futbol mexicano con personajes como Javier Alarcón, Ignacio Suárez, Raúl Orvañanos y Julia Headley.