Senado se alista para el debate sobre el Ascenso y Descenso de Liga MX

Este 21 de septiembre se hará historia en el Senado de la República

El Senado de la República se encuentra listo para recibir el debate sobre el Ascenso y Descenso de la Liga MX este 21 de septiembre en punto de las 10:30hrs con varios personajes ligados al tema.

Dicho foro podrá seguirse a través de los canales oficiales del Senado y de las plataformas digitales de Castañeda en busca del regreso del anhelado del formato futbol mexicano.

Balón de la Liga de Expansión MX | IMAGO7

El debate por el Ascenso y Descenso

Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja, volvió a resaltar el recordatorio sobre el evento que será transmitido en vivo: “Por primera vez, en el Senado abriremos un espacio para discutir sobre la eliminación del #AscensoYDescenso en el futbol mexicano junto a jugadores, directivos, especialistas y aficionados.”

“El foro “Fuera de lugar” será este lunes y lo transmitiremos en vivo a través de mis redes”, destaca Castañeda desde su cuenta de X acompañado de una imagen de los aficionados.

Los conjuntos del Ascenso pelean por llegar a la Liga MX | IMAGO7

Previamente el dirigente quien ha impulsado la reunión destacó: "Aunque no lo parezca, esto no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y movilidad social. El deporte es de interés público, y el futbol también lo es.”

“Eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y desarrollo profesional a miles de jóvenes", manifestó Castañeda a través de sus redes sociales hace días atrás anunciando esta implementación.

Logo del Ascenso MX | ESPECIAL

¿Quiénes son los invitados?

Entre los participantes anunciados se encuentran representantes de Leones Negros, Zacatecas, Atlético Morelia, Atlético La Paz y Cancún, clubes relacionados con la categoría de expansión y que han manifestado posturas sobre el sistema de ascenso.