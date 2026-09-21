El directivo de los Guerreros efusó su lado más aficionado en los palcos del Nemesio Diez

Una noche de emociones desbordadas en el Infierno. Santos Laguna fue el encargado de romper todos los pronósticos dentro de la jornada de la Liga MX al sacarle un triunfo agónico de 2-3 a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Diez, provocando una eufórica celebración por parte de su presidente, Aleco Irarragorri, desde la zona de palcos.

Aleco Irarragorri con su padre Alejandro previo a un partido de Santos en la Liga MX | MEXSPORT

El trámite del partido mantuvo el dramatismo hasta el silbatazo final. La escuadra mexiquense mantenía la ventaja de 2-1 al minuto 85, el cuadro de la Comarca firmó un cierre de partido memorable. Tras conseguir el empate provisional al 86', la locura estalló en el tiempo agregado al 95', cuando Francisco Villalba mandó guardar el balón para darle la vuelta al marcador y asegurar los tres puntos para la visita.

Presente en el inmueble mexiquense, el joven directivo no ocultó su alegría al ver a la plantilla dirigiéndose a los vestidores. La victoria rompió con las quinielas previas al vencer al superlíder del Apertura 2026, permitiéndole a la directiva lagunera liberar la presión acumulada durante el certamen.

Santos sacó una valiosa victoria ante Toluca | Mexsport

Un respiro para la directiva y el balance de los Guerreros

El efusivo festejo de Aleco Irarragorri llega semanas después de haber estado en el ojo del huracán mediático. El dirigente había sido objeto de severos cuestionamientos por parte de la opinión pública tras la difusión de videos en redes sociales donde se le apreciaba cantando "Color Esperanza" durante una racha de malos resultados, en la que el club llegó a registrar seis derrotas.

Con esta victoria, el proyecto encabezado por el hijo de Alejandro Irarragorri toma aire puro en la clasificación general. El conjunto albiverde alcanzó las 7 unidades en el certamen, producto de un balance de dos triunfos y una igualada.

Santos anota ante Querétaro l IMAGO7