Todos los jugadores de Liga MX convocados para la Fecha FIFA

Omar Govea y Alejandro Zendejas, jugadores de Chivas y América, respectivamente, disputando un balón en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Varios futbolistas del futbol mexicano fueron llamados por sus respectivas selecciones para la próxima Fecha FIFA

La Fecha FIFA está por comenzar y los clubes de la Liga MX tendrán varias bajas debido a las convocatorias internacionales. La Selección Mexicana es la que más jugadores del futbol nacional tendrá en concentración, aunque también habrá representantes de otros países.

Entre los elementos convocados por México destacan futbolistas de Chivas, América, Cruz Azul, Rayados, Toluca, Pumas, Tijuana y otros clubes del campeonato mexicano.

Los jugadores de Liga MX convocados por México

Para esta Fecha FIFA, la Selección Mexicana contará con una importante presencia de jugadores que militan actualmente en la Liga MX.

Porteros

Raúl Rangel, de Guadalajara, y Óscar García, de León, fueron considerados para trabajar con el conjunto tricolor.

Raúl 'Tala' Rangel, arquero de Chivas, en festejo de gol | IMAGO7

Defensas

En la zona defensiva aparecen Víctor Guzmán, de Rayados de Monterrey; Israel Reyes, del América; Everardo López, de Toluca; Jorge Sánchez, del Atlas; Jesús Gallardo, de Toluca, y Diego Campillo, de Chivas.

Brian Rodríguez e Israel Reyes en el Clásico Nacional | IMAGO7

Mediocampistas

La lista de mediocampistas está conformada por Erik Lira y Jeremy Márquez, ambos de Cruz Azul; Orbelín Pineda, de Rayados; Alan Cervantes, del América; Denzell García, de FC Juárez; Gilberto Mora, de Tijuana, y Luis Romo, de Chivas.

Erik Lira, capitán de Cruz Azul, enfrentando al América | MEXSPORT

Delanteros

En el ataque fueron convocados Roberto Alvarado, de Guadalajara; Hugo Camberos y Santiago Sandoval, de Chivas, además de Isaías Violante, del América.

Santiago Sandoval, en festejo de gol con Chivas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Tres jugadores Sub-20 entrenarán con la Selección Mayor

Además de los elementos convocados para el primer equipo, tres futbolistas Sub-20 tendrán la oportunidad de entrenar con la Selección Mexicana Mayor durante esta Fecha FIFA.

Se trata de Yohan Orozco, de Chivas; Juan Echilvestre, de Santos, y Henrique Simeone, de Tigres.

Henrique Simeone con la Selección Mexicana en el Campeonato Concacaf Sub-20 2026 | MEXSPORT

Los extranjeros de Liga MX que fueron convocados

La representación de la Liga MX no se limita a la Selección Mexicana, pues varios futbolistas extranjeros también fueron llamados por sus respectivos combinados nacionales.

Por Panamá, Adalberto Carrasquilla, de Pumas, acudirá a la convocatoria de su selección.

Colombia contará con cuatro jugadores que militan en el futbol mexicano: Óscar Perea, del América; Kevin Mier, de Cruz Azul; Álvaro Angulo, de Pumas, y Daniel Arcila, de León.

Por su parte, Ecuador convocó a Pedro Vite, futbolista de Pumas, mientras que Paraguay contará con Robert Morales, también elemento del conjunto universitario.