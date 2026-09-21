El entrenador uruguayo volvió a lanzarse sobre su salida de Tigres

Han pasado más de dos años y la polémica salida de Robert Dante Siboldi de los Tigres sigue siendo una espina muy clavada en el orgullo del entrenador uruguayo; nuevamente, se ha lanzado contra el equipo norteño.

En esta ocasión, el técnico habló en el podcast de Jaime Urdiales (Expresidente de Rayados) en donde mencionó qué quisieron provocar con su supuesto vínculo con la jugadora Tatiana Flores.

Siboldi en Liga MX en un partido ante Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo Robert Dante Siboldi?

“Ellos son los que inventaron el speech, los que inventaron el guión y lo desarrollaron, lo actuaron. Nunca hubo nada, aquí lo que hubo fue que querían a Paunovic, ya habían hablado y arreglado con él y el tema es cómo nos deshacemos de este cuerpo técnico sin que la afición nos recrimine”, destacó primeramente.

Siboldi y su auxiliar fueron despedidos tras rumores | IMAGO7

Siboldi aseguró que la historia estaba estructurada por parte de Tigres e incluso con un Plan B: "Si no podíamos seguir con esta historia, vamos con el plan B, que era desprestigiarme a mí con la jugadora.”

"Tenían que haber defendido a la jugadora y ni sacaron un comunicado defendiendo a la jugadora, si hubiera estado la jugadora en ese chantaje, de alguna forma ella también tendría que haber salido, pero siguió hasta el día de hoy”, destacó.

Robert Dante Siboldi destacó que era la forma operar en los altos mandos de Tigres para su beneficio: "Ya vimos que el modo operandi de cómo eran ellos, entonces no era nada extraño”.

Siboldi niega acusaciones | IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Siboldi en Tigres?

El director técnico terminó saliendo en verano de 2024 tras su arribo a finales del Clausura 2023 como el sustituto de Miguel Herrera y en ese mismo torneo terminó conquistando el título de liga tras vencer a Chivas en la Final.