El DT ha sido cuestionado por un video de su auxiliar dando indicaciones

La derrota de Cruz Azul ante Monterrey en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX volvió a colocar bajo la lupa el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui. En las últimas horas, un video compartido en redes sociales, en el que aparece el auxiliar Facundo Oreja dando indicaciones a los jugadores durante una pausa de hidratación, generó comentarios sobre la distribución de responsabilidades dentro del equipo.

Facundo Oreja regresó a Cruz Azul

La incorporación de Facundo Oreja al cuerpo técnico de Joel Huiqui se produjo antes del inicio del Apertura 2026, como parte de los ajustes realizados para fortalecer el proyecto deportivo de Cruz Azul. El movimiento ocurrió después de que Huiqui firmara una extensión de contrato con la institución, tras comandar al equipo a un nuevo título de Liga.

Oreja cuenta con antecedentes dentro de la organización, ya que formó parte del cuerpo técnico de Martín Anselmi durante su etapa al frente de La Máquina. En ese periodo, el equipo disputó la final del Clausura 2024 y las semifinales del Apertura 2025, ambas frente al Club América.

Su experiencia previa en el club fue uno de los elementos que acompañaron su llegada al equipo de trabajo de Huiqui. El auxiliar se sumó a Juan José Martínez de Escobar, quien también cuenta con recorrido en la Liga de Expansión y en las categorías formativas del futbol mexicano.

Facundo Oreja auxIliar de MArtín Anselmi por su paso con Cruz Azul | MEXSPORT

El polémico video

Las imágenes corresponden al encuentro disputado en el estadio BBVA, donde los futbolistas de La Máquina se acercaron a recibir instrucciones. La participación de Oreja en ese momento provocó que algunos aficionados cuestionaran si el auxiliar cuenta con una intervención relevante en la toma de decisiones del conjunto celeste y si esto representa algún cambio en la autoridad de Huiqui.

Sin embargo, el material difundido no permite establecer por sí solo quién tomó las decisiones tácticas durante el partido ni si existió una modificación en la estructura de mando. La presencia de un auxiliar dando indicaciones durante una pausa de hidratación tampoco demuestra que el entrenador principal haya perdido autoridad.

La participación del auxiliar en la pausa de hidratación también fue relacionada con las declaraciones de Ricardo Ferretti en el programa Futbol Picante. El exentrenador de Cruz Azul cuestionó la decisión de incorporar a un colaborador que anteriormente había trabajado con Martín Anselmi, cuya salida de la institución estuvo acompañada de controversia.

“No es posible que traigan un auxiliar del tipo que se fue (Martín Anselmi) para ser auxiliar. Ahora, el responsable es Huiqui, que no debería permitir esto”, sentenció Ferretti en la mesa de análisis.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul en su partido ante Monterrey | IMAGO7

Huiqui defiende a su auxiliar

Ante los cuestionamientos relacionados con la incorporación de Oreja, Joel Huiqui ha negado que los cambios en su equipo de trabajo representen una imposición de la directiva o una disminución de su liderazgo como entrenador de Cruz Azul.

“Fue un acuerdo de todos, evaluamos bien los pros, los contras, y decidimos hacerlo así”, explicó Huiqui a los medios.