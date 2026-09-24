¿Cómo le va a Chivas sin el Tala Rangel en la portería?

Milito tendrá que volver a prescindir de su portero titular

Raúl “Tala” Rangel no estará con Chivas para el partido ante Querétaro, debido a que fue convocado por la Selección Mexicana para la presente Fecha FIFA. Ante este panorama, Óscar Whalley será el encargado de defender la portería del Guadalajara.

La ausencia del guardameta titular lleva a repasar cómo le ha ido al Rebaño en los partidos de Liga MX en los que no ha contado con Rangel

'Tala' Rangel con Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

¿Cuántos juegos ha disputado Chivas sin Tala?

Chivas ha tenido que disputar seis partidos de Liga MX durante 2026 sin Raúl “Tala” Rangel bajo los tres postes, y en esos encuentros Óscar Whalley ha sido el encargado de ocupar la portería rojiblanca.

El balance del Guadalajara sin su arquero titular es de una victoria, tres empates y dos derrotas, con nueve recibidos. Además, el equipo consiguió mantener su portería en cero en dos de esos seis compromisos.

'Tala' Rangel con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Los primeros dos encuentros sin Rangel se dieron en el cierre de la fase regular. Chivas visitó a Necaxa y empató 0-0, mientras que posteriormente recibió a Tijuana y volvió a terminar el partido sin goles. En ambos encuentros, Whalley fue el encargado de defender el arco rojiblanco.

Liguilla del Clausura 2026

La situación cambió durante la Liguilla. En los Cuartos de Final, Chivas visitó a Tigres y sufrió una derrota por 3-1. Sin embargo, el equipo reaccionó en el partido de vuelta y consiguió imponerse 2-0, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

En las Semifinales, el Guadalajara se enfrentó a Cruz Azul. El primer partido terminó con empate 2-2, dejando la eliminatoria abierta para la vuelta. Sin embargo, en el segundo encuentro Chivas cayó 2-1 y quedó eliminado.

Jugadores de Chivas tras el partido contra América | MEXSPORT

Los números muestran el rendimiento de Chivas en los partidos en los que no estuvo Rangel, aunque por sí solos no permiten atribuir los resultados a la ausencia del guardameta. En esos seis compromisos también influyeron el rival, el momento de la temporada y el desarrollo de cada eliminatoria.