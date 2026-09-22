Sergio Aguayo, el delantero de Chivas que está llamando la atención en Colombia

El canterano rojiblanco fue cedido al Deportes Tolima para sumar minutos y ya respondió con dos goles en cinco partidos

Sergio Aguayo está aprovechando la oportunidad que Chivas le abrió fuera de México, debido a que el delantero de 23 años fue cedido al Deportes Tolima para adquirir experiencia y tener la regularidad que no había encontrado con el primer equipo rojiblanco, y su adaptación al futbol colombiano comienza a dar resultados.

El atacante mexicano ya disputó cinco partidos en colombia, con 217 minutos acumulados y dos anotaciones, ambas determinantes para el conjunto colombiano. Además, también tuvo participación en la Copa Libertadores, donde sumó dos encuentros y comenzó a adquirir experiencia internacional.

Su actuación más reciente llegó frente al América de Cali, duelo en el que Aguayo recibió la confianza para arrancar como titular. Al minuto 22, tomó la responsabilidad desde el punto penal y convirtió con un disparo cruzado para adelantar al Tolima, aunque finalmente el encuentro terminó empatado 1-1.

Sergio Aguayo vuelve a marcar en Colombia | x: Deportes Tolima

El mexicano incluso estuvo cerca de firmar un doblete con una espectacular chilena. Aguayo conectó el balón de manera acrobática y mandó la pelota al fondo de las redes, pero la acción fue invalidada debido a que el esférico había salido previamente del terreno de juego.

DE SUPLENTE A GANARSE LA CONFIANZA

Aguayo comenzó su aventura en Colombia entrando desde el banquillo, pero poco a poco está ganando terreno dentro del equipo dirigido por Deportes Tolima. Su primera anotación llegó precisamente como revulsivo ante Llaneros, cuando apareció de cabeza para marcar el 2-1 definitivo.

Sergio Aguayo celebra con el Tolima | x: Deportes Tolima