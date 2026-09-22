¿Cómo fue la última vez que Chivas jugó sin seleccionados en Liga MX?

Gabriel Milito volverá a tener la ausencia de jugadores importantes

Las Chivas de Gabriel Milito volverán a sufrir importantes jugadores en la Liga MX; el Rebaño tendrá la baja de dos jugadores (Raúl Rangel y Roberto Alvarado) para la primera Fecha FIFA de Rafa Márquez.

¿Cuál fue el último partido?

Sin embargo, no será la primera vez que el cuerpo técnico tenga que lidiar con las ausencias en el futbol mexicano, es por eso que en RÉCORD te presentamos cómo le fue la última vez que esto sucedió.

Rotondi consolando a Bryan González tras la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul | IMAGO7

Previo al Mundial 2026, la concentración terminó por perjudicar a Chivas que terminó por ser eliminadas en las Semifinales del Clausura 2026 después de un 4-3 global ante Cruz Azul tras el 1-2 en la Vuelta, partido en donde no pudo contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Armando González, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez.

Tala Rangel después de un partido con Selección Mexicana | ALFREDO OLIVAREZ

¿Cómo fue el partido?

El Jalisco fue el protagonista en una noche vibrante donde el conjunto celeste volvió a imponerse al Guadalajara y terminó por acabar con el sueño rojiblanco y se convirtió en el primer finalista del torneo.

Los goles cayeron con Jeremy Márquez no dudó y sacó un potente disparo que venció a Óscar Whalley para abrir el marcador y silenciar el Jalisco apenas a los pocos minutos del comienzo.

Jesús Orozco Chiquete y Hugo Camberos, jugadores de Cruz Azul y Chivas | IMAGO7

Omar Govea convertiría el empate, el mediocampista tomó el balón en tres cuartos de cancha y, al encontrar espacio, sacó un disparo seco y potente que terminó por vencer al guardameta.

Sin embargo, el conjunto celeste tomó el control de las acciones y empezó a generar peligro constante sobre el arco rojiblanco, obligando a Óscar Whalley a convertirse en figura, aunque no pudo detener todo.