Pumas y su dominio sobre Atlético de San Luis

Keylor Navas, portero de Pumas, en el Estadio Alonso Lastras | IMAGO7

La institución universitaria tiene un balance positivo en contra de los potosinos

Pumas enfrenta a Atlético de San Luis en la Jornada 10 del Apertura 2026, un duelo clave para buscar los puestos de Liguilla, el objetivo principal para Esteban Solari y sus dirigidos en este nuevo proyecto.

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Pumas le dio la bienvenida a Atlético de San Luis en Liga MX

Como dato curioso, Pumas le dio la bienvenida al Atlético de San Luis en la Liga MX, con una victoria de los felinos por 0-2 en el Clausura 2019, cuando eran dirigidos por Míchel González.

Victoria de Pumas sobre Atlético San Luis en la Jornada 15 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuál es la estadística de Pumas sobre Atlético de San Luis?

El conjunto felino ha enfrentado en 14 ocasiones a los potosinos, en los que no ha existido ningún empate. Son nueve triunfos de Universidad Nacional, mientras que solo cinco para Atlético de San Luis.

En cuanto a estadísticas de goles, Pumas también supera ampliamente a los potosinos, con 28 tantos a favor y 17 en contra, la muestra clara de que los felinos tienen un importante dominio en esta rivalidad.

Atlético de San Luis vs Pumas, Clausura 2026 Jornada 15 | IMAGO7

Para el duelo de este domingo, Pumas contará con un arma más para salir al campo con la confianza de llevarse otros tres puntos que meta al equipo en puestos de clasificación.

Con algunas bajas por convocatoria a selección por Fecha FIFA, Universidad Nacional afrontará este reto, mismo que Esteban Solari toma como una oportunidad de recomponer el camino tras algunos resultados irregulares.