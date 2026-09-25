Pumas enfrenta a Atlético de San Luis en la Jornada 10 del Apertura 2026, un duelo clave para buscar los puestos de Liguilla, el objetivo principal para Esteban Solari y sus dirigidos en este nuevo proyecto.
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Pumas le dio la bienvenida a Atlético de San Luis en Liga MX
Como dato curioso, Pumas le dio la bienvenida al Atlético de San Luis en la Liga MX, con una victoria de los felinos por 0-2 en el Clausura 2019, cuando eran dirigidos por Míchel González.
¿Cuál es la estadística de Pumas sobre Atlético de San Luis?
El conjunto felino ha enfrentado en 14 ocasiones a los potosinos, en los que no ha existido ningún empate. Son nueve triunfos de Universidad Nacional, mientras que solo cinco para Atlético de San Luis.
En cuanto a estadísticas de goles, Pumas también supera ampliamente a los potosinos, con 28 tantos a favor y 17 en contra, la muestra clara de que los felinos tienen un importante dominio en esta rivalidad.
Para el duelo de este domingo, Pumas contará con un arma más para salir al campo con la confianza de llevarse otros tres puntos que meta al equipo en puestos de clasificación.
Con algunas bajas por convocatoria a selección por Fecha FIFA, Universidad Nacional afrontará este reto, mismo que Esteban Solari toma como una oportunidad de recomponer el camino tras algunos resultados irregulares.