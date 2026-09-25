La Máquina aseguró uno de sus pilares en su proyecto a largo plazo

Cruz Azul decidió asegurar una pieza que ha ganado peso dentro del equipo. Amaury García renovó su contrato con La Máquina y permanecerá ligado al club hasta junio de 2030, en una muestra de la confianza que existe en el mediocampista de 24 años.

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El anuncio llegó este viernes a través de las redes sociales del conjunto cementero, que destacó el crecimiento del futbolista desde su llegada.

Seguridad para defender. Orden para construir. Amaury García continúa escribiendo su historia con La Máquina. ¡Vamos juntos por más, Amaury!”, publicó Cruz Azul.

Amaury García vs Santos | IMAGO7

Pumas no lo renovó

García llegó a la institución como agente libre después de su paso por Pumas durante el Apertura 2024. Sin embargo, por una lesión, el equipo auriazul decidió no renovarlo.

Su presente también respalda la decisión del club. En el Apertura 2026, Amaury suma siete partidos disputados, tres de ellos como titular, para un total de 326 minutos en la cancha, además de una tarjeta amarilla.

Amaury García en el Apertura 2026 | IMAGO7

Cubrió la ausencia de Erik Lira

Pero hubo un momento que terminó por darle mayor valor dentro de la plantilla. Cuando Erik Lira se incorporó a la Selección Mexicana, García tuvo que asumir una mayor responsabilidad en la zona del mediocampo y respondió a la exigencia.

El futbolista demostró que podía ocupar ese espacio sin que Cruz Azul perdiera equilibrio, por lo que su rendimiento terminó siendo una señal importante para la directiva y el cuerpo técnico.

Su nuevo vínculo hasta junio de 2030 le da continuidad a un proceso que comenzó con su llegada como agente libre y que ahora lo coloca como una de las piezas importantes.