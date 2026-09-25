Algunos especialistas hablaron con RÉCORD de cara al inicio del proceso mundialista del Káiser rumbo al 2030

Rafael Márquez inicia este fin de semana su proceso mundialista con la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Previo a este arranque de ciclo, expertos como Ricardo Peláez, David Faitelson, entre otros, dieron su opinión sobre el ‘Kaiser’ en el Tricolor. Además de coincidir en que se le debe tener paciencia a Rafa para que llegue al próximo Mundial, también se destacó que su trayectoria como futbolista y su pasado en el Barcelona B pueden ser positivos para el combinado azteca.

El proceso de Rafa ilusiona

En palabras para RÉCORD, uno de los más entusiasmados por este nuevo proceso es Ricardo Peláez. El exmundialista con México señaló que la figura de Rafa Márquez en el Tricolor será de gran ayuda para motivar a los jugadores. De igual manera, la actualidad de México como campeones de Copa Oro y Nations League, además de su reciente participación en la Copa del Mundo, es un factor a favor para que siga el crecimiento del futbol mexicano.

“Estoy optimista por lo que se hizo el pasado Mundial. Hoy esto es muy importante: somos campeones de Copa de Oro, campeones de Nations League, campeones de Leagues Cup a nivel clubes y noveno lugar en la lista de la FIFA. Ya tenemos de ahí para arriba. De ahí para arriba tenemos que ir. Entonces vendrá la Nations, vendrá la Copa Oro, vendrá la eliminatoria y tendremos que superar lo que ya rescatamos y ya recuperamos que habíamos perdido en el último Mundial”.

“Entonces yo pienso que le va a ir bien, es un técnico joven, un técnico que se acerca más la edad hacia el universo de jugadores que tiene y que hay de alguna forma una admiración y un reconocimiento hacia el técnico por quien es: el segundo mejor jugador en la historia de México”, comentó Peláez.

Cuerpo técnico de Rafa Márquez | IMAGO7

¿Se verá al Barcelona en el Tri?

Otro que elogió la presencia del ‘Kaiser’ en el banquillo del Tricolor es David Faitelson. El analista de TUDN mencionó que la experiencia de Rafa en el Barcelona B le ayudará a impregnar un sello futbolístico en la Selección Mexicana. Además, fue claro al decir que “pase lo que pase” Márquez debe de mantenerse como seleccionador del Tricolor hasta el 2030, aunque duda que se le tenga paciencia.

“En lo personal, a mí me gusta Rafa; viene con la escuela del Barcelona, eso debe notarse en la cancha. Claro, viene del Barcelona, pero no tiene ni a Xavi, ni a Iniesta, ni a Messi, pero tiene el estilo que realmente debe agradarle a la gente y esperemos que logre un sistema. Hay que dejarlo trabajar, que tenga sus momentos de crisis, que se recupere. Hay que hacer un gran esfuerzo para aguantar con él de aquí al 2030, pase lo que pase. ¿Se podrá? Yo la verdad lo dudo”, dijo para RÉCORD.

Andrés Guardado y Rafa Márquez en su visita a Coapa | GINA SÁNCHEZ

Carlos Guerrero también señaló que la presencia de Rafa Márquez en Selección impone. Aunque confía en este proceso mundialista, el ‘Warrior’ dijo para RÉCORD que lo importante serán los resultados. Más allá de establecer un sistema de juego que guste, si las victorias no acompañan, la paciencia dentro de la Federación Mexicana de Futbol podría terminarse y cortar el proceso antes de lo esperado. Aún así, resaltó que se haya respetado la sucesión de Rafa tras el paso de Javier Aguirre.

“Me parece sumamente positivo el que se haya respetado el plan de trabajo. Creo que ahí ya vamos de gane. Le tengo fe al proyecto Rafa Márquez; creo que inspira mucha confianza dentro del grupo. Creo que hay credibilidad hacia Rafa. Creo que los jugadores se le van a cuadrar a Rafa. Me parece que aunque no tenga la suficiente experiencia todavía como entrenador, el conocimiento adquirido a lo largo de su amplísima y destacada trayectoria le permite a Rafa tener absolutas herramientas para poder establecer un buen proceso”.

“Puede jugar muy bien esta Selección; a lo mejor Rafa puede encontrar un rumbo distinto, pero si el resultado no acompaña, será muy difícil que pueda aguantar y que el entorno pueda brindarle el voto de confianza si los resultados no aparecen. Entonces yo creo que no estamos todavía preparados para permitirle tanto margen de maniobra. En algún punto tendrá que verse la mano de Rafa Márquez y, si no se ve una evolución, pues seguramente insisto, si no se consiguen los resultados o si no van de la mano los resultados, pues vendrán las voces críticas para pedir la destitución”, señaló el reportero del Tricolor para TV Azteca.

Javier Aguirre y Rafa Márquez en un entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO7

Ante todo: Paciencia

Asimismo, otro analista que pidió paciencia para este proceso de Rafael Márquez fue Gibrán Araige, reportero de TUDN e insider de la Selección Mexicana. Además de darle el voto de destitución de confianza, el ‘Kaiser' destacó que espera que sea un ciclo mundialista sin turbulencias, el cual Rafa pueda consolidar con su participación en la Copa del Mundo de 2030.

“Que la Selección Mexicana dé un salto de calidad con Rafa Márquez al frente del equipo. Creo que si hay un jugador que ha demostrado que tiene la mentalidad para poder hacer cosas excepcionales, es justamente Rafa. Esperaría que esa mentalidad que tuvo él como futbolista, hoy la inyecte a sus jugadores para que México pueda tener un proceso en paz. Esperaría que fuera un proceso en el cual estén en armonía, que no sea turbulento como ha sido en los últimos años y que además sea un proceso completo, que pueda llegar al Mundial y eso creo que sería lo mejor para el futbol mexicano”, agregó.