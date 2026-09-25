¿Quién es Lorenzo Buenaventura, la opción que aparece en el radar del Tri?

La llegada de Javier Aguirre al Valencia le ha traído cambios al Tricolor en el cuerpo técnico

La Selección Mexicana todavía no define quién ocupará el puesto que dejó Pol Lorente, entre los perfiles que son analizados aparece Lorenzo Buenaventura, preparador físico español que durante años trabajó al lado de Pep Guardiola.

La salida de Lorente abrió un espacio dentro del cuerpo técnico de Rafael Márquez. El español concluyó su etapa con el Tricolor después de dos años y posteriormente se encaminó a reencontrarse con Javier Aguirre, quien asumió el proyecto del Valencia.

Lorenzo Buenaventura | Captura de pantalla

Opciones para completar el cuerpo técnico

Ante este escenario, Buenaventura aparece entre las opciones que están sobre la mesa. Sin embargo, su posible llegada tendría un punto que la Selección deberá considerar antes de tomar una decisión.

¿El motivo? La estrecha relación profesional que mantiene con Guardiola. Buenaventura acompañó al entrenador catalán durante sus etapas en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, por lo que existe la posibilidad de que vuelva a trabajar con él si Guardiola toma un nuevo proyecto.

Buenaventura con la Selección Argentina

Nacido en Sevilla el 1 de enero de 1963, Buenaventura construyó buena parte de su prestigio en el futbol español como preparador físico y especialista en recuperación de lesiones.

Lorenzo Buenaventura con el cuerpo técnico del Barcelona | Captura de pantalla

Buenaventura formó parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina durante el Mundial de Corea y Japón 2002, junto con Luis María Bonini.

Su vínculo con Guardiola comenzó en Barcelona en 2008 y posteriormente continuó en Bayern Múnich y Manchester City. Esa relación profesional se extendió por más de 15 años y convirtió a Buenaventura en uno de los hombres de mayor confianza dentro de los equipos de trabajo del técnico español.