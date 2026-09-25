Néstor Lorenzo en un entrenamiento de la Selección de Colombia | MEXSPORT

El estratega del combinado cafetero destacó la trayectoria del 'Kaiser' como referente de la Selección Mexicana

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, llenó de elogios a Rafael Márquez previo al enfrentamiento ante México en Baltimore y destacó la carrera que tuvo el ahora integrante del cuerpo técnico del Tricolor, al considerar que por la clase de jugador que fue podría buscar que su equipo tenga la posesión del balón.

Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Seguro le ayudó mucho al Vasco Aguirre como auxiliar pero tendrá su propia idea como DT. Que e la podrá implementar, uno imagina que por la clase de jugador que fue, por el crack que fue, seguro querrá un equipo que tenga la posesión del balón", mencionó.

El estratega del combinado cafetero reconoció así la trayectoria de Márquez y dejó entrever que espera un México con una propuesta propia, más allá de la experiencia que el exdefensor adquirió como auxiliar de Javier Aguirre.

Lorenzo también habló sobre lo que representa para Colombia enfrentarse al nuevo estratega mexicano y explicó que ya han estudiado su trabajo dentro del proceso de la Selección.

Rafael Márquez en su presentación con Selección Mexicana | IMAGO7

“El estudio que hicimos es que Rafa está en el grupo desde hace mucho tiempo. Veremos cómo podemos contrarrestarlo, y superarlo”, argumentó.

Mientras México comienza a mostrar una nueva cara con Márquez dentro del cuerpo técnico, Colombia apostará por la continuidad de una base que ya conoce su modelo de juego.

“Tenemos una base importante de jugadores que compitieron en el Mundial, en la Eliminatoria y también en Copa América”, dijo.