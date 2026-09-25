Dagoberto Espinoza con América y César Montes con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El Tri dio a conocer que Montes volverá a Rusia tras sufrir una lesión en un entrenamiento

Es oficial. La Dirección Deportiva de la Selección Mexicana informó la baja de César Montes de la convocatoria para los partidos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

El defensor del Lokomotiv de Moscú no realizó el viaje a Estados Unidos y continuará su recuperación en Rusia.

César Montes en actividad con la Selección Mexicana | IMAGO 7

“El defensor llegó a la convocatoria con una lesión muscular en el glúteo medio, por lo que después de evaluar y darle seguimiento en estos días se determinó que regresará a su club para continuar con la última etapa de su proceso de recuperación y no realizó el viaje a Estados Unidos”, se leyó en el comunicado.

El cuerpo médico determinó que lo mejor para el zaguero es regresar con su club para completar la última etapa de su recuperación y evitar que la molestia pueda agravarse.

César Montes con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 | IMAGO 7

De esta manera, Rafael Márquez no contará con uno de los defensores que había sido considerado para esta Fecha FIFA, en la que México enfrentará a Colombia y Perú.

Ante la baja de Montes, la Selección Mexicana realizó un movimiento en su convocatoria y llamó a Dagoberto Espinoza, futbolista del América.

“En su lugar, fue convocado Dagoberto Espinoza, futbolista del Club América, quien se incorporará al grupo en New Jersey después de la actividad de su equipo en la Jornada 10 de la LIGA MX”.