Hirving Lozano comandará el primer XI titular en la era de Rafa Máquez en el Tri

Chucky Lozano, con el jersey de la Selección Mexicana | RÉCORD

El 'Chucky' vuelve a la Selección Mexicana tras años de ausencia

El 11 de la Selección Mexicana ya comienza a definirse para enfrentar a Colombia y, durante el entrenamiento del miércoles en el Centro de Alto Rendimiento el nuevo estratega probó una alineación que apunta a ser la que arranque el partido en Baltimore en donde la principal novedad es la presencia de Hirving Lozano.

La práctica fue presenciada por los medios de comunicación y ahí Márquez realizó futbol, donde presentó una de las posibles alineaciones para el duelo ante los cafetaleros.

Bajo los tres postes apareció Tala Rangel, mientras que la defensa estuvo conformada por Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Denzell García.

En el mediocampo, Erik Lira apareció como contención táctico, acompañado por Luis Chávez y Gilberto Mora. Sin embargo, la presencia de Chávez no está completamente asegurada, pues Álvaro Fidalgo también pelea por un lugar en el cuadro titular.

La parte ofensiva es la que más llama la atención, pues Márquez probó un tridente integrado por Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

De esta manera, el posible primer 11 de Márquez estaría integrado por Rangel; Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes, Denzell García; Lira, Chávez, Mora; Alvarado, Lozano y Armando González.

Rafael Márquez en su presentación con Selección Mexicana | IMAGO7

Santi y Jeremy Márquez no se bajan del Tri

Santiago Gimenez y Jeremy Márquez viajaron con el equipo rumbo a Estados Unidos para enfrentar a Colombia, luego de que ambos tuvieron molestias físicas durante la concentración.